Güneşli havaya aldanmayın! AKOM saat ve gün verdi: Kış havası İstanbul'a geri dönüyor

Güneşli havaya aldanmayın! AKOM saat ve gün verdi: Kış havası İstanbul'a geri dönüyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), megakent İstanbul için güncel hava durumu raporunu yayınladı. Hafta ortasına kadar güneşli bir gökyüzü beklenirken, Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar çakılacak ve sağanak yağış etkili olacak. İşte İstanbul haftalık hava durumu tahmini ve AKOM'un kritik uyarıları...

İstanbul'da havaların ısınmasıyla birlikte yüzünü gösteren bahar havası kısa sürecek. İBB AKOM tarafından yayınlanan 27 Nisan 2026 tarihli hava durumu raporuna göre, İstanbulluları hafta ortasından itibaren keskin bir hava değişimi bekliyor. Montları ve şemsiyeleri rafa kaldırmak için henüz çok erken.

BUGÜN İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? (27 NİSAN PAZARTESİ)

AKOM'un verilerine göre Pazartesi günü İstanbul'da parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Ancak rüzgara dikkat etmek gerekiyor.

Sabah: 12°C
Öğle: 17°C (Günün en yüksek sıcaklığı)
Akşam: 10°C
Gece: 8°C

Poyraz Sert Esiyor: Rüzgarın bugün poyraz yönünden aralıklarla kuvvetlice (20-50 km/s) esmesi bekleniyor. Hissedilen nem oranı %40 ile %70 arasında değişirken, deniz suyu sıcaklığı ise 13°C olarak ölçüldü. Bugün megakentte herhangi bir yağış beklenmiyor.

gunesli-havayi-firsat-bilenler-b.jpg

AKOM'DAN "DİKKAT" ÇEKEN HAFTA SONU UYARISI! SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINA İNECEK

AKOM raporunda yer alan özel "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da Çarşamba gününe kadar gökyüzünde çoğunlukla güneş hakim olacak ve sıcaklıklar 16-18°C gibi tam bir bahar havası değerlerinde seyredecek.

Ancak asıl kırılma Perşembe günü yaşanacak! Perşembe gününden itibaren İstanbul bölgesi, tekrardan soğuk ve yağışlı havaların etkisi altına giriyor. Sıcaklıkların aniden 3 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına gerileyeceği öngörülüyor.

5bc7ab07-thumbs-b-c-803f35d3f96c.jpg

GÜN GÜN İSTANBUL HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

AKOM'un açıkladığı haftalık hava durumu takvimi ve beklenen yağış miktarları ise şu şekilde:

28 Nisan Salı: Az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Sıcaklıklar en düşük 7°C, en yüksek 18°C olacak. Yağış beklenmiyor.

29 Nisan Çarşamba: Parçalı bulutlu bir hava hakim. En düşük sıcaklık 8°C, en yüksek 18°C. Yağış beklenmiyor. Güneşli günlerin sonu.

30 Nisan Perşembe (Kırılma Günü): Çok bulutlu bir güne uyanacağız. Sıcaklıklar düşüşe geçiyor (Min: 8°C, Max: 15°C). Akşam saatlerinde yağmur yüzünü gösterecek (Metrekareye 1-3 kg arası yağış).

1 Mayıs Cuma: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu. Sıcaklıklar iyice düşüyor; en yüksek sıcaklık sadece 13°C (Min: 7°C). Beklenen yağış miktarı: 3-7 kg arası.

2 Mayıs Cumartesi: Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava devam edecek. Sıcaklıklar 7°C ile 14°C arasında değişirken, 3-7 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.

3 Mayıs Pazar: Yağışlı sistem etkisini sürdürüyor. Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağmurlu. Haftanın en yoğun yağışının pazar günü (3-10 kg arası) düşmesi bekleniyor. En yüksek sıcaklık 13°C seviyelerinde kalacak.

whatsapp-image-2026-04-27-at-10-26-22.jpeg

İstanbulluların Perşembe gününden itibaren düşecek sıcaklıklara ve başlayacak sağanak yağışlara karşı tedbirli olmaları, planlarını güncel hava durumu raporlarına göre yapmaları önem taşıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

