Akkuyu nükleer santralinde vize krizi! Rica minnet ile çözülmüş

Yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar büyük bir çile çekiyor. Başta Avrupa ülkeleri, Türk vatandaşlarına vize vermek güçlük çıkarıyor. Vize başvurlarının yapıldığı aracı şirketlerin uzun süren incelemelerinin ardından büyükelçilikler vatandaşlara aylarca geri dönmüyor.

Türkiye’nin Avrupa ile yaşadığı vize sorunu artık bireysel seyahatlerin ötesine geçti.

Roketsan Genel Müdürü, “uluslararası piyasadan vida bile alamıyoruz” diyerek engellerin boyutunu ortaya koydu.

T24'ten Barçın Yinanç'ın köşesinde anlattığına göre; Akkuyu Nükleer Santrali için Avrupa’dan malzeme getirecek personelin vize randevusu bulamadığı, vizelerin ancak “ricacı olunarak” çıkabildiği öğrenildi. Yinanç şunları yazdı:

"Benim de geçenlerde kulağıma çalındı. Akkuyu Nükleer Santrali için gerekli bazı malzemeleri Avrupa’dan getirecek personel için bir türlü vize randevusu alınamamış. Araya birileri girmiş, ricacı olmuş da vizeler öyle çıkmış. Vize çilesi çığrından çıktı, hükûmet hiç oralı olmuyor. Muhtemelen çok az insanı etkiliyor, hatta kendi seçmen kitlesini daha az etkiliyor diye meseleyi ele alma eğiliminde görünmüyor. Ama Türkiye’nin ilk nükleer santralinde vize nedeniyle gecikme yaşanması riskinin rahatsız etmiş olması beklenir. O da tabii, bu bilgi bilmesi gerekenler katına kadar ulaşabilmişse."

Vize başvurusu için randevu almak neredeyse imkânsız hâle geldi. Eskiden elçiliklere doğrudan başvuru yapılırken bugün aracı kurumlar ve acentalar üç aşamalı bir süreç oluşturuyor.

Özellikle koronavirüs pandemisi sonrası dönemde randevular “havada kapılır” hâle geldi. Sektör uzmanları, bunun yazılımlar aracılığıyla yapıldığını, ancak teknik çözümlerle önlenebileceğini belirtiyor.

Yinanç'ın aktardığına göre; yüksek meblağlar ödeyerek randevu almaya çalışanların varlığı, sistemin suistimale açık olduğunu gösteriyor.

VERİ GÜVENLİĞİ DE TEHLİKEDE

Türkiye’deki vize işlemlerini büyük ölçüde yabancı şirketler yönetiyor. Vize almak isteyen vatanadaşi bu aracı şirketlere başvuruyor. Şirketler, yurt dışına gitmek isteyen Türk vatandaşlarının belgelerini incelemeye alıyor.

En bilinen kurum VFS Global, 2001’de Hindistan’da kuruldu, 2021’de ise ABD merkezli Blackstone tarafından satın alındı.

Avrupa ülkelerinin vizelerini işleyen şirket, Türkiye’de bir Türk ortakla çalışsa da bu işbirliğini sonlandırmak istediği iddia ediliyor. IDATA’yı satın alan BLS de Hindistan merkezli. Sınırlı sayıda Türk şirketinin portföyü ise küçük ölçekte kalıyor.

Başvuru sahiplerinden banka hesap dökümlerinden aile bilgilerine kadar geniş veri talep ediliyor. ,

Yinanç, yabancı şirketlerin Türk vatandaşlarının hassas verilerini toplaması, “veri güvenliği” endişesini gündeme getirdiğini bildirdi. Yinanç, AKP iktidarının yerli ve milli söylemlerine karşın buna karşı adım atmadığını ifade etti.

