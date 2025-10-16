Akılalmaz kaza kamerada! Kazada savrulan motosikletli yoldaki yaşlı çifte çarptı

Hatay’ın Payas ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü savrularak yolda yürüyen bir çifte çarptı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan Beyazıt Mahallesi’nde meydana gelen kazada, caddede dönüş yapan otomobil ile karşı yönden gelen motosiklet çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü, yol kenarında yürüyen 65 - 70 yaşlarındaki çifte çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, motosiklette bulunan 2 kişi ile, yolda yürüyen çift yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 motosikletli ve yaşlı çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZA ANI SANİYE SANİYE KAYIT ALTINA ALINDI!

Kaza anları, çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak:DHA

