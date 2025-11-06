Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
AFAD, Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, depremin saat 11.46'da yaşandığını bildirdi.
Merkez üssü Akdeniz açıkları olarak tespit edilen deprem, yerin 6.67 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 6, 2025
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-11-06
Saat:11:46:47 TSİ
Enlem:34.47556 N
Boylam:24.54222 E
Derinlik:6.67 km
Detay:https://t.co/K9jvW90fA4
