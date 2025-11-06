Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
AFAD, Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 11.46'da yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Akdeniz açıkları olarak tespit edilen deprem, yerin 6.67 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinizdeki enerji canavarıyla tanışın:
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Son dakika | Tayfun Kahraman'ın 'yeniden yargılanma' talebi reddedildi
Feci kazada can vermişlerdi! Sürücünün eşini karşılamaya gittiği ortaya çıktı
Antalya'da silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
