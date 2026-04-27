Akbelen direnişinin sembol ismi Esra Işık duruşmaya böyle götürüldü!

Muğla’nın Milas ilçesinde Akbelen Ormanı’nı koruma mücadelesiyle tanınan ve 31 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Esra Işık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

Tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı düzenlenen eylemlerin ardından "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla tutuklanan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, Milas Adliyesi’ndeki duruşmaya elleri kelepçeli şekilde getirildi. Işık’ın adliyeye getiriliş anına dair görüntüler tepki çekti.

Akbelen'in sembol ismi Esra Işık cezaevinden seslendi! "Memlekete sahip çıkın"

Işık’ın tutuklanmasına karşı çıkan, İkizköylüler ve doğa savunucuları Akbelen’de "Adalet Nöbeti" başlattı. Mücadele alanında toplanan kalabalık, duruşma sonucunu topraklarını savundukları bölgede bekleyeceklerini duyurdu. Yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Duruşma günü Akbelen'de buluşacağız. Köylülerimiz ve Esra'mıza destek olmak isteyen tüm dostlarımızla beraber, mücadele ettiğimiz topraklarda Adalet nöbeti tutacağız.Avukatlarımız ve dayanışmaya gelen baro temsilcileri adliyede duruşmada olacaklar. Duruşma sonucunu nöbet alanımızda bekleyeceğiz. Adliyenin rutin işleyişine engel olmamak ve adaletin tecelli etmesi en büyük önceliğimizdir. Esra'mız şirkete karşı topraklarını savundu. Adaletin yerini bulmasını diliyoruz.”

"8 SANDALYE VAR" DENİLDİ

Duruşmayı takip etmek üzere Milas Adliyesi’nde bulunan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada tahliye çağrısında bulundu. Tanal, "Burada yargılanan bir kişi değil; doğayı savunma hakkıdır" diyerek davanın sembolik önemine dikkat çekti.

Tanal ayrıca, "Akbelen davasında duruşma salonunda yalnızca 8 sandalye var denilerek, bunun dışında izleyici alınmayacağı söyleniyor. Bu yalnız fiziki yetersizlik değil; aleniyet ilkesinin tartışmaya açılmasıdır. Yargılama kapalı kapılar ardında değil, halkın gözü önünde yapılır. Kamu vicdanını ilgilendiren, çevre hakkını ilgilendiren bir davada yurttaşın, köylünün, dayanışma gösterenlerin salon dışında bırakılması kabul edilemez. Adalet dar salona sığmaz. 8 sandalyeye hukuk sığdırılamaz. Akbelen halkının mücadelesi izleyici kontenjanıyla sınırlandırılamaz. Yargı şeffaf olmalı, duruşmalar aleni olmalı, halkın adalete erişimi engellenmemelidir" açıklamasında bulundu.

Tanal, "Milas Adliyesi’nde dikkat çekici bir durumla karşı karşıyayız. Akbelen davasında hâkim ve adliye personelinin müşteki sıfatıyla dosyada yer alması, yargılamanın tarafsızlığı ve görünürde tarafsızlık ilkesi bakımından ciddi tartışma doğurur. Ceza yargılamasında adalet yalnız dağıtılmamalı, adil görünüyor da olmalıdır" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Esra Işık, 30 Mart gecesi tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı yapılan protestoların ardından gözaltına alınmış ve ertesi gün tutuklanmıştı. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin Milas 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından, avukatların tahliye talepleri reddedilmiş ve tutukluluk halinin devamına karar verildiği ifade edilmişti.