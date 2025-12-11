Akbelen direnişçilerine dava! 2 suçlamadan beraat bir suçlamadan 5 ay hapis

Akbelen Orman'ındaki ağaç kesimine karşı protesto gösterisi düzenleyen grupta yer alan Güven Göknar ve Ferah Gümüş hakkında, "Görevi yaptırmamak için direnmek", "Kamu görevlisine hakaret" ve "Polise mukavemet" suçlamalarıyla dava açıldı.

Akbelen direnişinin sembolü Gülsüm Nine yaşamını yitirdi

"DAVAYA KONU HİÇBİR EYLEM YAŞANMADI"

Gündem Fethiye Gazetesi'nden Songül Karadeniz'in haberine göre davanın üçüncü duruşması bugün görüldü. Mahkemede dinlenen tanıklar, olay sırasında herhangi bir hakaret, görevi yaptırmamak için direnme veya polise mukavemet olayına şahit olmadıklarını belirtti.

Dosyada bu iddiaları destekleyen hiçbir somut delil bulunmadığı, bilirkişi incelemelerinde de suç unsuruna rastlanmadığı belirtildi.

İKİ SUÇTAN BERAAT BİR SUÇTAN 5 AY HAPİS

Mahkeme, Güven Göknar ve Ferah Gümüş'ün, "Görevi yaptırmamak için direnmek" ve "Kamu görevlisine hakaret" suçlarından beraatına hükmetti. Mahkeme, "Polise mukavemet" iddiasından ise Güven Göknar’a 5 ay hapis cezası verdi.

Savunma avukatları kararın hukuksuz olduğunu ifade ederek, “Burada yokun ispatı isteniyor” diyerek tepki gösterdi.

Karar, Akbelen’i savunanlara yönelik baskıların devam ettiği şeklinde yorumlanırken, avukatlar dosyayı istinafa taşıyacaklarını duyurdu.