Akaryakıt dökülen yolda kayan otomobil göle düştü

Yayınlanma:
Bursa'da akaryakıt dökülen yolda kayan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak İznik Gölü'ne düştü.

Bursa Orhangazi'de N.Ş. idaresindeki otomobil, akaryakıt dökülen yolda kayarak İznik Gölü'ne düştü.

Kazada hafif yaralanan 30 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

AKARYAKIT DÖKÜLEN YOLDAN GÖLE UÇTU

Gölkaya Mahallesi'nde N.Ş. idaresindeki otomobil, yere dökülen akaryakıt nedeniyle kayganlaşan yolda sürcüsünün kontrolünden çıktı.

Sürücünün hakimiyeti yitirmesiyle kayan otomobil, hızını alamayarak İznik Gölü'ne düştü. Göle düşen otomobili gören çevredekiler durumu, ekiplere bildirdi.

aa-20250915-39123226-39123223-bursada-akaryakit-dokulen-yolda-kayan-otomobil-iznik-golune-dustu.jpg

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Trafik ekipleri ve İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından yolun güvenliğinin sağlanması için çalışma yapıldı.

Eski belediye başkanı kazada öldüEski belediye başkanı kazada öldü

Kaynak:DHA

