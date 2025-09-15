Akaryakıt dökülen yolda kayan otomobil göle düştü
Bursa Orhangazi'de N.Ş. idaresindeki otomobil, akaryakıt dökülen yolda kayarak İznik Gölü'ne düştü.
Kazada hafif yaralanan 30 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.
AKARYAKIT DÖKÜLEN YOLDAN GÖLE UÇTU
Gölkaya Mahallesi'nde N.Ş. idaresindeki otomobil, yere dökülen akaryakıt nedeniyle kayganlaşan yolda sürcüsünün kontrolünden çıktı.
Sürücünün hakimiyeti yitirmesiyle kayan otomobil, hızını alamayarak İznik Gölü'ne düştü. Göle düşen otomobili gören çevredekiler durumu, ekiplere bildirdi.
SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve Orhangazi Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Trafik ekipleri ve İnegöl Belediyesi ekipleri tarafından yolun güvenliğinin sağlanması için çalışma yapıldı.
Kaynak:DHA