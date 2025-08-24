AJet'ten yeni adım: 3 uçak daha aldı

AJet'ten yeni adım: 3 uçak daha aldı
Yayınlanma:
Yurtiçi ve yurtdışında açtığı hatlarla uçuş ağını genişleten AJet'in, filo genişletme çalışmaları kapsamında fabrika çıkışlı üçüncü Boeing 737-8 MAX tipi uçağı İstanbul’a getirildi. Havayolu şirketi iki haftada filosuna 3 yeni uçak kattı.

AJet uçak filosunu fabrika çıkışlı yeni nesil uçaklarla güçlendirmeye devam ediyor. Havayolu şirketinin fabrika çıkışlı üçüncü uçağı TC-OHD tescilli Boeing 737-8 MAX, ABD’den İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na getirildi. Hangara alınan uçak standardizasyon ve koltuk montajı süreçlerinin ardından tarifeli seferlere başlayacak.

10’A YAKIN YENİ UÇAK DAHA DAHİL EDİLECEK

Şirket, genç filo yapılanması kapsamında sadece 2 hafta içinde 3 yeni fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağını filosuna dahil etti. Ağustos ayı başında TC-OHA ve TC- OHB tescilli uçakların katılımıyla başlayan süreç, TC-OHD’nin İstanbul’a gelmesiyle devam etti.

4'üncü uçak olan TC-OHC tescilli Boeing 737-8 MAX’ın ise Ağustos sonuna kadar filoya katılması planlanıyor. Yıl sonuna kadar 10’a yakın fabrika çıkışlı Boeing 737-8 MAX uçağının AJet filosuna dahil edilmesi planlanıyor.

TC-OHB SABİHA GÖKÇEN'DEN HAVALANDI

Standardizasyon süreci tamamlanan TC-OHA ve TC-OHB tescilli iki uçağa, THY iştiraki olan TCI Aircraft Interiors tarafından üretilen yerli ve milli koltuklar monte edildi. Hemen operasyona alınan TC-OHB ise ilk seferini 22 Ağustos’ta Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Bodrum Havalimanı’na yaptı. Filosunu büyüten AJet, fabrika çıkışlı yeni nesil uçaklarla operasyonlarına ivme kazandırırken yolcularına da daha konforlu ve güvenli bir uçuş deneyimi sunuyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

