Aile Bakanlığı Mabel Matiz'in 'Perperişan' şarkısına erişim engeli talep etti

Yayınlanma:
Aile Bakanlığı, Mabel Matiz'in şarkısını 'kamu düzenine aykırı' buldu. Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvuran bakanlık, şarkıya erişim engeli getirilmesini talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz’in 'Perperişan' adlı şarkısı hakkında, 5651 sayılı Kanun kapsamında kamu düzeni ve genel sağlığa aykırılık gerekçesiyle erişimin engellenmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Mabel Matiz Saraçhane gençliği için yazdı: Geliyor devrim annem uyuma kalkMabel Matiz Saraçhane gençliği için yazdı: Geliyor devrim annem uyuma kalk

Mabel Matiz'in Kömür Adlı Yeni Şarkısı Olay Oldu! "Gözleri Kömür, Gömleği Nakış"Mabel Matiz'in Kömür Adlı Yeni Şarkısı Olay Oldu! "Gözleri Kömür, Gömleği Nakış"

Bakanlığın mahkemeye sunduğu dilekçede, "şarkının içeriğinin aile kurumuna zarar verebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimini olumsuz etkileyebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumda infiale yol açabileceği" iddia edildi.

Vatandaşların CİMER üzerinden yaptıkları başvurularda, şarkı sözlerinin 'Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı' olduğu yönünde şikayetlerde bulundukları kaydedildi.

Dilekçede ayrıca, kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) gönderilmesinin istendiği belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

