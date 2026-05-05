Ahmet Türk Mardin kayyumuyla yan yana! Bahçeli "Makama dönsün" demişti

31 Mart’ta seçilen ancak 4 Kasım’da görevden alınan Ahmet Türk, yerine kayyum olarak atanan Vali Tuncay Akkoyun ile protokolde yan yana maç izledi. İkilinin tokalaştığı anlar objektiflere yansıdı. MHP lideri Devlet Bahçeli Mart ayındaki grup toplantısında “Ahmetler makama dönsün” açıklamasını yapmıştı.

DEM Partili Ahmet Türk, yerine kayyum olarak görevlendirilen Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile Mardinspor - Kahramanmaraşspor müsabakasında bir araya geldi. Vali Akkoyun, protokol tribününde Ahmet Türk'ün yanına giderek kendisiyle tokalaştı. İki isim, futbol müsabakasını tribünde yan yana oturarak takip etti.

GÖREVDEN ALINMA SÜRECİ VE KAYYUM ATAMASI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde üçüncü kez Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk, 4 Kasım 2024 tarihinde "terör" soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı kararıyla görevden uzaklaştırıldı. Kobani davası sanıklarından olan ve hakkında 10 yıl hapis cezası kararı bulunan Türk'ün yerine, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun kayyum olarak görevlendirildi. Mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde sürdürülen kayyum yönetiminin iki ay daha devam edeceği öğrenildi.

DEVLET BAHÇELİ'NİN "AHMETLER MAKAMA" ÇIKIŞI

Söz konusu buluşma, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Mart ayındaki grup toplantısında yaptığı açıklamaları yeniden gündeme getirdi. Bahçeli, o dönem yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullanmıştı:

"MHP doğru bildiği yoldan ayrılmayacaktır. Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir."

BELEDİYE YÖNETİMİNDE SON DURUM

Mardin Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak görevlendirilen Tuncay Akkoyun idaresinde bulunuyor. Görevden alınan Ahmet Türk ile yerine atanan Tuncay Akkoyun'u yan yana getiren müsabaka, belediye yönetimindeki bu değişikliğin ardından gerçekleşen ilk kamuoyu yansıması oldu. İdari sürecin ilgili yasalar doğrultusunda devam ettiği belirtildi.

