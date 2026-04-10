Ahmet Hakan'dan AKP'yi kızdıracak seçim çıkışı: O da sandığı işaret etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in 7 yıl önceki iddialar gerekçe gösterilerek tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte belediye yönetimi AKP’li başkanvekiline geçti. Süreç, kamuoyunda tartışma yaratırken, belediye meclisinde yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesi yaşananlar gerilimi artırdı.

Son dakika | Bursalıların iradesi yok sayıldı! Belediye AKP'ye geçtiBursalıların iradesi yok sayıldı! Belediye AKP'ye geçti

CHP’nin tepki olarak aday çıkarmadığı seçim öncesinde, polis ekiplerinin CHP’li belediye meclis üyelerinin salona girişine izin vermediği öne sürüldü. Ardından CHP’lilerin il başkanlığına yürümek istemesi üzerine polis müdahalesi yaşandı, bir CHP milletvekili hastaneye kaldırıldı.

Son Dakika | Bursa'da CHP'lilere sert müdahale! "Sarı gaz kullanıldı" Milletvekili hastanelik olduBursa'da CHP'lilere sert müdahale! "Sarı gaz kullanıldı" Milletvekili hastanelik oldu

"EN DOĞRUSU SANDIK"

Son yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, tutuklama sonrası meclis içi seçimle yeniden el değiştirmesi tepkilere neden olurken, Ahmet Hakan da bugünkü köşe yazısında konuya değindi.

Hakan, belediye meclisinin halk tarafından seçildiğini hatırlatarak, meclis içinden başkan belirlenmesinin meşruiyet açısından sorunlu olmadığını belirtti. Ancak en doğru yöntemin doğrudan halkın oyuna başvurulması olduğunu vurguladı.

Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti’ye geçti. Yeni Belediye Başkanı Şahin Biba, Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle belirlendi. Belediye Meclisi uzaydan gelmedi. Onlar da halk tarafından seçildi.

Halk tarafından seçilen bir kurulun başkanı seçmesinde meşruluk açısından tabii ki sorun yok. Ancak ben yine de şunu söylemeden geçemeyeceğim: En doğrusu, en temizi, en hakkaniyetli olanı halkın doğrudan oy verdiği sandıktan çıkarak başkan olmaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Türkiye
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı