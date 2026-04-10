Ahmet Hakan'dan AKP'yi kızdıracak seçim çıkışı: O da sandığı işaret etti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in 7 yıl önceki iddialar gerekçe gösterilerek tutuklanmasının ardından görevden uzaklaştırılmasıyla birlikte belediye yönetimi AKP’li başkanvekiline geçti. Süreç, kamuoyunda tartışma yaratırken, belediye meclisinde yapılacak başkanvekilliği seçimi öncesi yaşananlar gerilimi artırdı.

Bursalıların iradesi yok sayıldı! Belediye AKP'ye geçti

CHP’nin tepki olarak aday çıkarmadığı seçim öncesinde, polis ekiplerinin CHP’li belediye meclis üyelerinin salona girişine izin vermediği öne sürüldü. Ardından CHP’lilerin il başkanlığına yürümek istemesi üzerine polis müdahalesi yaşandı, bir CHP milletvekili hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da CHP'lilere sert müdahale! "Sarı gaz kullanıldı" Milletvekili hastanelik oldu

"EN DOĞRUSU SANDIK"

Son yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, tutuklama sonrası meclis içi seçimle yeniden el değiştirmesi tepkilere neden olurken, Ahmet Hakan da bugünkü köşe yazısında konuya değindi.

Hakan, belediye meclisinin halk tarafından seçildiğini hatırlatarak, meclis içinden başkan belirlenmesinin meşruiyet açısından sorunlu olmadığını belirtti. Ancak en doğru yöntemin doğrudan halkın oyuna başvurulması olduğunu vurguladı.

Hakan, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Bozbey’in tutuklanmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı AK Parti’ye geçti. Yeni Belediye Başkanı Şahin Biba, Belediye Meclisi’nde yapılan seçimle belirlendi. Belediye Meclisi uzaydan gelmedi. Onlar da halk tarafından seçildi.

Halk tarafından seçilen bir kurulun başkanı seçmesinde meşruluk açısından tabii ki sorun yok. Ancak ben yine de şunu söylemeden geçemeyeceğim: En doğrusu, en temizi, en hakkaniyetli olanı halkın doğrudan oy verdiği sandıktan çıkarak başkan olmaktır."