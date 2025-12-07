Ahmet Hakan süreci eleştiren polise 'provokatör' dedi!

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde paylaşılan görüntülerde bir trafik polisi MHP kurultaylarında büyüdüğünü belirterek Terörsüz Türkiye adı verilen sürece tepki gösterdi. Söz konusu polis memuru, sosyal medyada yayılan ve çözüm sürecine eleştirel görüşler içeren bir video nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alınmıştı.

Sürece tepki gösteren polis memuru açığa alındı

SÜRECE TEPKİ GÖSTERİNCE AÇIĞA ALINDI

Süreci eleştiren polis memuru şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seçimleri 'Öcalan çıkacak' diyerek, kazanarak; bugün, bugün o Öcalan'a 'Sayın' diyerek, 'Sayın' deme yarışına girerek yol yürüyenler mutlaka kaybederler. Türk milletinin yanında olacaksınız! Bu ülke kolay kurulmadı. Ben 7 Haziran 1995 yılında Kayseri'de doğdum, Yozgatlıyım. Kayseri'de Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultaylarında büyüdüm ben Erciyes'te. Lanet olsun! Yol yürüyeceğiniz insan mı kalmadı sizin? Her gün basına bir açıklama geliyor. Her gün örgüte yakın olan insanlar utanmadan, arlanmadan sinir uçlarımızı kaşıyorlar. Apo çıkacakmış, Doğu Anadolu Güneydoğu Anadolu Kürdistan olacakmış... Bunlar hayal! Bunların altında kalırsınız. Siyasilere güvenmeyin, burası Türkiye! Burada her zaman son sözü Türk milleti söyler. Ben o süreç başladı başlayalı uyuyamıyorum. Duyarlar, beni duyarlar buradayım zaten. Duyacaklar! Türk milletinin sesini duyacaksınız. Hadi. Girsin abi."

Polis memurunun yukarıdaki ifadeleri kullanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü konu hakkında bir açıklama yaparak memurun açığa alındığını ve hakkında da soruşturma başlatıldığını ifade etti:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, Eskişehir ilinde görevli bir Polis Memuruna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır. Polis Memuru görevden uzaklaştırılarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüzce Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MUHALEFETTEN SERT TEPKİ

Memurun açığa alınmasının ardından duruma CHP, Zafer ve İYİ Parti'den sert tepki geldi.

"GÖZLERİNDEN ÖPÜYORUM KARDEŞİM"

ZAFER Partisi lideri Ümit Özdağ: Bir Türk polisi konuşuyor. Gözlerinden öpüyorum kardeşim. Bu konuşması üzerine görevden alınıyor. Konuşmayan polislerin, jandarmaların, askerlerin ne düşündüğünü zannediyorsunuz? Hepsi bu süreçten rahatsız.

"Ölçüsüz bir yaptırım"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan: Sorun disiplin işlemi değil; en ufak bir eleştirinin devlet eliyle bastırılmasıdır. Bu kadar hızlı ve ölçüsüz yaptırım, siyasal bir refleksi çağrıştırıyor. Konuşanı cezalandırma güveni zedeler.

"Avukatlığını yapacağım"

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz: Seni doğuran annenin ellerinden öpüyorum. Seni, bu millete yetiştiren babanın ellerinden öpüyorum. Yanında her şeyimle durmazsam namerdim. Polis arkadaşımızın adli ve idari tüm süreçlerini üstleniyorum.

AHMET HAKAN POLİSE PROVOKATÖR DEDİ

Polis memurunun yayılan videosu, iktidar destekçileri tarafından hedef alındı. Sosyal medyada FETÖ imalarında bulunanların dahi olduğu tepkiler gelmeye devam ederken Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında o memur için 'Provokatör polis' dedi.

Hakan'ın yazısında kullandığı ifadeler de şu şekilde: