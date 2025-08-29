Ağustos ayının VIP anketi paylaşıldı: AKP ne yapsa olmuyor!

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 47 yıl sonra birinci parti olan CHP, AKP ile iktidar savaşında önde götürmeye devam ediyor. Yerel seçimlerin ardından belediyelerine yapılan operasyonlar ve kayyum atamaları ile beraber cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelinde miting serisi başlatan CHP, olası bir erken seçimde iktidar rolüne oynuyor.

ANKET ŞİRKETLERİ HIZ KESMİYOR

AKP'nin mevcut anketler sonucunda başlattığı operasyonlar ve vekil transfer hamleleri istenen sonucu vermedi. CHP mitinglerinin ana teması olan erken seçim talebi üzerine araştırma şirketleri çalışmalarına başladı.

Araştırmaların hemen hepsinde gözüken sonuç: CHP'nin yerel seçimlerde olduğu gibi olası bir erken seçimde de birinci parti çıkıyor.

MAK AĞUSTOS VIP ANKET

MAK VIP ANKETİ: CHP BİRİNCİ

MAK Araştırma tarafından Ağustos ayında kamuoyunun nabzı tutuldu. Sadece VIP abonelere gönderilen anketin bir sonucu şirketin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çıkan sonuçlara göre yarın yapılacak bir erken seçimde CHP yüzde 32 ile birinci parti. AKP'nin oy oranı ise yüzde 31. VIP anket sonuçlarına göre CHP, AKP'nin 1 puan önünde.

AKP'nin iktidar ortağı MHP'nin oy oranı ise yüzde 7. DEM Parti ise olası bir erken seçimde yüzde 7,5 puan alıyor. CHP ve AKP'nin ardından gelen İYİ Parti ise yüzde 8 oy oranına sahip.

YARIN GENEL SEÇİM OLSA CHP BİRİNCİ PARTİ

Ağustos ayının VIP anket sonuçlarında sıralama şu şekilde: