Ağustos ayının VIP anketi paylaşıldı: AKP ne yapsa olmuyor!

Ağustos ayının VIP anketi paylaşıldı: AKP ne yapsa olmuyor!
Yayınlanma:
Muhalefetin bastırması ve kamuoyunun talebi ülkenin erken seçime götürülmesi. Hükümet erken seçime henüz yeşil ışık yakmadı. Yayımlanan bütün anketlerde AKP'nin ikinci olduğu ortaya çıkıyor. MAK Araştırma tarafından VIP üyelere gönderilen Ağustos ayı anketinde de sonuç değişmedi. CHP yüzde 32 ile birinci parti.

31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerde 47 yıl sonra birinci parti olan CHP, AKP ile iktidar savaşında önde götürmeye devam ediyor. Yerel seçimlerin ardından belediyelerine yapılan operasyonlar ve kayyum atamaları ile beraber cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yurt genelinde miting serisi başlatan CHP, olası bir erken seçimde iktidar rolüne oynuyor.

ANKET ŞİRKETLERİ HIZ KESMİYOR

AKP'nin mevcut anketler sonucunda başlattığı operasyonlar ve vekil transfer hamleleri istenen sonucu vermedi. CHP mitinglerinin ana teması olan erken seçim talebi üzerine araştırma şirketleri çalışmalarına başladı.

Araştırmaların hemen hepsinde gözüken sonuç: CHP'nin yerel seçimlerde olduğu gibi olası bir erken seçimde de birinci parti çıkıyor.

ekran-goruntusu-2025-08-29-090740.png
MAK AĞUSTOS VIP ANKET

MAK VIP ANKETİ: CHP BİRİNCİ

MAK Araştırma tarafından Ağustos ayında kamuoyunun nabzı tutuldu. Sadece VIP abonelere gönderilen anketin bir sonucu şirketin sosyal medya hesabından paylaşıldı. Çıkan sonuçlara göre yarın yapılacak bir erken seçimde CHP yüzde 32 ile birinci parti. AKP'nin oy oranı ise yüzde 31. VIP anket sonuçlarına göre CHP, AKP'nin 1 puan önünde.

AKP'nin iktidar ortağı MHP'nin oy oranı ise yüzde 7. DEM Parti ise olası bir erken seçimde yüzde 7,5 puan alıyor. CHP ve AKP'nin ardından gelen İYİ Parti ise yüzde 8 oy oranına sahip.

gzc1zusxaaaxlxh.jpeg
YARIN GENEL SEÇİM OLSA CHP BİRİNCİ PARTİ

Ağustos ayının VIP anket sonuçlarında sıralama şu şekilde:

  1. CHP - 32
  2. AKP - 31
  3. İYİ PARTİ- 8
  4. DEM - 7,5
  5. MHP - 7
  6. KARARSIZ - 5
  7. YRP - 3,5
  8. ZAFER - 2
  9. DİĞER - 2
  10. SAADET -1
  11. DEVA -1

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Türkiye
İstanbul'da metro arızası: İşe gidenler mağdur oldu
İstanbul'da metro arızası: İşe gidenler mağdur oldu
Yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı
Yangın 16 saat sonra kontrol altına alındı