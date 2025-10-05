Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Yayınlanma:
Ağrı'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ağrı Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İran'dan ülkeye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

2 KİLO 402 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonda, N.K, S.A, M.A, K.K. ile H.M.G. isimli 5 kişi gözaltına alınırken, üst aramalarında ve ayakkabılarına gizlenmiş 2 kilo 402 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

4'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.K, S.A, M.A. ile K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, H.M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2023/10/12/tutuklama-gozalti-1999260.jpg

Beyoğlu'nun 'bastonlu dede' lakaplı 74 yaşındaki torbacısı yakayı ele verdiBeyoğlu'nun 'bastonlu dede' lakaplı 74 yaşındaki torbacısı yakayı ele verdi

Kaynak:AA

Everest'te kar fırtınası! En az bin kişi mahsur kaldı: Korku filmi gibi görüntüler geliyor
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Trump'tan makarnaya ağır darbe: %107 vergi mi?
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kış lastiklerinizi hazırlayın: Tarih öne çekildi süre uzatıldı
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
Kazaklar Türkiye'deki ünlü bankayı satın alıyor!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
200 bin kişi Ordu'ya akın etti!
Fuhuşla suçlanan rapçi Diddy'nin cezası belli oldu: Dünyanın gözü bu karardaydı!
Derbi tekrarlanabilir: Yayıncı kuruluştan bomba iddia
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
Turist akını durmuyor: Aşırı turizm önlemlerine rağmen bu ülke yine turizm rekorları kırıyor
7 milyonluk hata! 330 kat fazla maaş yatırdı bakın çalışanı ne yaptı?
7 milyonluk hata!
330 kat fazla maaş yatırdı, bakın çalışanı ne yaptı?
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
İLHAM VEREN BİR HİKAYE...
Tornacı olarak başladı 4 fabrika kurdu!
Türkiye
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Son dakika | İstanbul Altın Rafinerisi'ne operasyon
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Antalya'da engelli adam yangında hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti
Motosiklet çarpan adam hayatını kaybetti