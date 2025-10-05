Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ağrı Valiliği tarafından konu hakkında yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İran'dan ülkeye uyuşturucu madde getireceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

2 KİLO 402 GRAM SENTETİK UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Bu çerçevede gerçekleştirilen operasyonda, N.K, S.A, M.A, K.K. ile H.M.G. isimli 5 kişi gözaltına alınırken, üst aramalarında ve ayakkabılarına gizlenmiş 2 kilo 402 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

4'Ü TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan N.K, S.A, M.A. ile K.K. çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı, H.M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

