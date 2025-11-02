Ağır hasarlı bina yıkım sırasında çöktü!

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan Diyarbakır'da, yıkım çalışmaları hala devem ediyor. Depremde ağır hasar alan 8 katlı bir binanın kontrollü yıkımı sırasında meydana gelen çöme çevrede panik yarattı.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı için boşaltılan, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Mevlana Halit Mahallesi’nde bulunan 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü.

GÖKYÜZÜNÜ TOZ BULUTU KAPLADI!

Binanın yıkım sırasında çökmesi nedeniyle çevreyi ve gökyüzünü toz bulutu kapladı. O anlar ise, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı.