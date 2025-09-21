Ağbaba: Yargı kıskacıyla CHP'ye ayar verilmeye çalışılıyor

Ağbaba: Yargı kıskacıyla CHP'ye ayar verilmeye çalışılıyor
Yayınlanma:
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, olağanüstü kurultayı "yargı kıskacıyla partiye ayar verme girişimi" olarak niteledi. Ağbaba, "31 Mart'ta sandıkta bizi yenemeyenler, yargı oyunlarıyla dize getirmeye çalışıyor" diyerek delegelerin bu "kumpası" bozacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partinin 22. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba, kurultayın, "yargı kıskacıyla" partiye bir ayar verme girişimine karşı, delegelerin genel başkanlarına ve partilerine sahip çıkması anlamına geldiğini belirtti.

Veli Ağbaba, 31 Mart seçimlerinde partiyi sandıkta yenemeyenlerin şimdi "yargı oyunlarıyla" dize getirmeye çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Maalesef yargı kıskacıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ayar verilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri yani gerçek sahipleri genel başkanlarına sahip çıkıyor, partilerine sahip çıkıyor, kurumsal olarak partilerine sahip çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde delegeden alınmayan yetkiyle hiç kimse görev yapamaz. Gerçek Cumhuriyet Halk Partililer buna tenezzül etmez. Bugün bine yakın kurultay delegemizin ortak iradesiyle bir olağanüstü kurultay yapacağız ve önümüze bakacağız. Olağan kurultayımızı gerçekleştireceğiz önümüzdeki aylarda. Türkiye'nin gerçek sorunlarına odaklanacağız. Demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Diktatörlüğe karşı, faşizme karşı, işbirlikçilere karşı hem partide demokrasiyi hem Türkiye'de demokrasiyi inşa etmeye çalışacağız. Şu anda 31 Mart'ta sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'ni yenemeyenler yargı oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni dize getirmeye çalışıyorlar. Onun korkusuz, cesur lideri Özgür Özel'in önderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi bunu da boşa çıkaracak. Demokrasiyi inşa etmeye devam edecek. Türkiye'nin hala birinci partisi, birinci partisi olmaya devam ediyor. İktidar yolumuzda önemli adımlardan biri. Kumpası bozarak yolumuza devam edeceğiz."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Türkiye
CHP'li Karatepe'den kurultay açıklaması: İktidara koşar adım yürüyoruz
CHP'li Karatepe'den kurultay açıklaması: İktidara koşar adım yürüyoruz
Gören cep telefonuna sarıldı: Karadeniz'de kıyıya yakın bölgede hortum!
Gören cep telefonuna sarıldı: Karadeniz'de kıyıya yakın bölgede hortum!
Son dakika | Özgür Özel Filistin mitingini duyurdu
Son dakika | Özgür Özel Filistin mitingini duyurdu