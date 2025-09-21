Ağbaba: Yargı kıskacıyla CHP'ye ayar verilmeye çalışılıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partinin 22. Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ağbaba, kurultayın, "yargı kıskacıyla" partiye bir ayar verme girişimine karşı, delegelerin genel başkanlarına ve partilerine sahip çıkması anlamına geldiğini belirtti.

Veli Ağbaba, 31 Mart seçimlerinde partiyi sandıkta yenemeyenlerin şimdi "yargı oyunlarıyla" dize getirmeye çalıştığını ifade ederek şunları söyledi:

"Maalesef yargı kıskacıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir ayar verilmeye çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri yani gerçek sahipleri genel başkanlarına sahip çıkıyor, partilerine sahip çıkıyor, kurumsal olarak partilerine sahip çıkıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde delegeden alınmayan yetkiyle hiç kimse görev yapamaz. Gerçek Cumhuriyet Halk Partililer buna tenezzül etmez. Bugün bine yakın kurultay delegemizin ortak iradesiyle bir olağanüstü kurultay yapacağız ve önümüze bakacağız. Olağan kurultayımızı gerçekleştireceğiz önümüzdeki aylarda. Türkiye'nin gerçek sorunlarına odaklanacağız. Demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Diktatörlüğe karşı, faşizme karşı, işbirlikçilere karşı hem partide demokrasiyi hem Türkiye'de demokrasiyi inşa etmeye çalışacağız. Şu anda 31 Mart'ta sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'ni yenemeyenler yargı oyunlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni dize getirmeye çalışıyorlar. Onun korkusuz, cesur lideri Özgür Özel'in önderliğinde Cumhuriyet Halk Partisi bunu da boşa çıkaracak. Demokrasiyi inşa etmeye devam edecek. Türkiye'nin hala birinci partisi, birinci partisi olmaya devam ediyor. İktidar yolumuzda önemli adımlardan biri. Kumpası bozarak yolumuza devam edeceğiz."