Ağaca çarpan otomobilde 2 kişi can verdi

Yayınlanma:
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen feci kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Menderes Bulvarı'nda 26 yaşındaki Sabri Tığlı'nın idaresinde bulunan 20 R 9599 plakalı otomobil, Tığlı'nın direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağır Merkezi'ne haber vermesiyle kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ekran-goruntusu-2025-08-20-055111.png

2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde sıkışan 22 yaşındaki Ezgi Elçin Ünal ve 23 yaşındaki İbrahim Baran Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

ekran-goruntusu-2025-08-20-055123.png

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Tığlı'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

