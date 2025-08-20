Ağaca çarpan otomobilde 2 kişi can verdi
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir otomobilin ağaca çarpması sonucu araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.
Menderes Bulvarı'nda 26 yaşındaki Sabri Tığlı'nın idaresinde bulunan 20 R 9599 plakalı otomobil, Tığlı'nın direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı.
Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağır Merkezi'ne haber vermesiyle kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, otomobilde sıkışan 22 yaşındaki Ezgi Elçin Ünal ve 23 yaşındaki İbrahim Baran Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi.
SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan sürücü Tığlı'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.