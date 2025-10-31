Ağaç 5 otomobilin üzerine devrildi: Milyonlarca liralık hasar oluştu

Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1251 Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki bir ağaç kökünden koparak park halindeki 5 otomobilin üzerine devrildi.

Mersin'de fırtına koptu: Ağaçlar devrildi, trafik aksadı

ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Çevredekiler olay yerinden hızla uzaklaşırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve itfaiye ekibi araçların içerisinde ve devrilen ağacın altı ile etrafında kimsenin olup olmadığına baktı.

Ekiplerin incelemesinde devrilen ağacın altında kimsenin kalmadığı tespit edilirken, güvenlik şeridi çekildi.

5 ARAÇ ZARAR GÖRDÜ

Otomobillerinin devrilen ağacın altında kaldığını öğrenen araç sahipleri de olay yerine geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı park bahçeler ekipleri de olay yerine gelerek çalışma başlattı. Olayda zarar gören 5 aracın sahipleri, hasarın tespit edilmesi için belediye yetkililerini bilgilendirdi.

AĞACIN BUDANMASI İÇİN BELEDİYE İLE GÖRÜŞÜLMÜŞ

Aracı ağaç altında kalan Ahmet Kösen, "Burada otoparkta bulunanlar ağacın budanması için belediyeyle görüşmüşler. Bugün de aracım park halindeyken ağacın devrilmesiyle altında kaldı. Bir milyon liraya yakın zararım var. Zararım nasıl karşılanacak ya da ne yapacağız şu an için bilmiyorum” dedi.

Olayla ilgili inceleme devam ederken, hasar tespit çalışmaları da sürüyor.