Ağabeyini boyundan bıçaklayarak öldürdü araya giren annesini tekmeledi! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı

Yayınlanma:
Gaziantep'te, aralarında husumet bulunan ağabeyi Mehmet Tüzel'i maket bıçağıyla öldüren Yaşar Tüzel, polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Dehşet anlarının bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildiği ortaya çıkarken, görüntülerde şüphelinin araya girmeye çalışan annesini de tekmeleyerek yere düşürdüğü görüldü.

Kan donduran olay, dün öğleden sonra Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Yaşar Tüzel (40) ile ağabeyi Mehmet Tüzel (45), evlerinin önünde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

gaziantep-tartistigi-agabeyini-olduren-949441-281895.jpg

AĞABEYİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Kavga sırasında Yaşar Tüzel, yanında bulunan maket bıçağını çekerek ağabeyi Mehmet Tüzel'e saldırdı. Ağabeyini boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca yaralayan Yaşar Tüzel, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Mehmet Tüzel'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Mehmet Tüzel, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

gaziantep-tartistigi-agabeyini-olduren-949443-281895.jpg

CİNAYET ZANLISI KARDEŞ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından hemen çalışma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan cinayet zanlısı Yaşar Tüzel'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Yaşar Tüzel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

gaziantep-tartistigi-agabeyini-olduren-949442-281895-001.jpg

DEHŞET ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Cinayet anına ilişkin ortaya çıkan cep telefonu kamerası görüntüleri ise olayın vahametini gözler önüne serdi. Görüntülerde, Yaşar Tüzel’in ağabeyine acımasızca maket bıçağıyla defalarca saldırdığı anlar yer alıyor. Görüntülerin en sarsıcı bölümünde ise kavgayı ayırmak için araya giren annesini tekmeleyerek yere düşürmesi görülüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

