Afyonkarahisar'da şaşırtan operasyon! Bir evden binlercesi çıktı

Yayınlanma:
Afyonkarahisar'da bir evde polis tarafından yapılan aramada 6 bin 731 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar’da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yüklü miktarda sentetik ecza ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında kent merkezindeki bir eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada, yatak odasında bulunan bir valizin içine gizlenmiş, poşetlenmiş halde 6 bin 731 sentetik ecza hapı bulundu.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan K.G. ve Y.G. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği’nce “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

