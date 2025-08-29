Afyonkarahisar'da feci kaza! TIR otomobile çarptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Güncelleme:
Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Ömer Çınar (52) ve eşi Nuray Çınar (50) yan yana toprağa verildi. Çiftin ağır yaralanan kızı Aleyna Çınar'ın (16) tedavisi sürüyor. Olay yerinden kaçtıktan sonra yakalanan TIR şoförü Vedat Kumdereli tutuklandı.

Afyonkarahisar- Konya kara yolunun Yeşilyurt köyü kavşağında çarşamba akşamı, Vedat Kumdereli idaresindeki 33 DDJ 756 plakalı TIR, karşı yöne geçmeye çalışan Ömer Çınar'ın kullandığı 26 FC 264 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada Ömer Çınar, eşi Nuray ve kızları Aleyna Çınar yaralandı. Kaza yerine sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Ömer ve Nuray Çınar çifti tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan kızları Aleyna’nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın ardından Ömer ve Nuray Çınar için bugün Çay ilçesine bağlı Pınarkaya köyünde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kaymakam Hasan Hüsnü Türker ile çiftin ailesi ve yakınları katıldı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ömer ve Nuray Çınar çifti köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Kazanın ardından kaçtıktan sonra Manisa'da yakalanan TIR şoförü Vedat Kumdereli ise ilk ifadesinde "Korktuğum için kaçtım. Araç birden karşıma çıktı" dedi. Mahkemeye çıkarılan Kumdereli, tutuklandı. Bu arada kazaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Türkiye
Erdoğan, Çin devlet başkanıyla görüşecek
Erdoğan, Çin devlet başkanıyla görüşecek
Son Dakika| Valilik açıkladı, yasaklar uzatıldı
Son Dakika| Valilik açıkladı, yasaklar uzatıldı