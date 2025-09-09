Afyonkarahisar'da aile katliamı: Anne ve kızı hayattan kopardı

Afyonkarahisar'da meydana gelen silahlı saldırıda, Muharrem Türkan isimli şahıs, boşanma aşamasındaki eşi Kübra Türkan ve kayınvalidesi Elvida Karadeniz'i öldürdü. Olayda iki kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da yaşanan olayda, Muharrem Türkan'ın (32) düzenlediği silahlı saldırı sonucu iki kişi hayatını kaybetti, ikisi de yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin, zanlının boşanma aşamasındaki eşi Kübra Türkan (26) ve annesi Elvida Karadeniz (62) olduğu tespit edildi. Anne ve kızın cenazeleri, otopsi işlemleri tamamlanmak üzere morga kaldırıldı.

Aynı olayda kurşunla yaralanan baldız Ayşegül Çankaya'nın (31) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Zanlının, tabanca kabzasıyla başına vurarak yaraladığı bacanağı Ramazan Çankaya'nın (34) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Saldırgan Muharrem Türkan, polis tarafından yakalanırken, emniyetteki sorgusu öncesi sağlık kontrolünden geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

