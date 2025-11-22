Afganistan uyruklu 300 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Yayınlanma:
Van'da çeşitli tarihlerde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan ve Van Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Afganistan uyruklu 300 düzensiz göçmen, jandarma ekiplerinin sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde Van Ferit Melen Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine sınır dışı edildi.

Türkiye'ye farklı tarihlerde yasa dışı yollarla giren ve Van'da kolluk kuvvetlerince yakalanan Afganistan uyruklu 300 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi ekiplerinin koordinesinde, Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma ve komandoların sıkı güvenlik önlemleriyle Van Ferit Melen Havalimanı'na getirildi.

Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne batmıştı: Ölü sayısı 14'e çıktıBodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne batmıştı: Ölü sayısı 14'e çıktı

300 DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ

Tüm işlemleri tamamlanan göçmenler, Afganistan Hava Yolları’na ait uçaklarla ülkelerine gönderilmek üzere sınır dışı edildi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELENİN SÜRECEĞİ BELİRTİLDİ

Yetkililer, sınır dışı sürecinin yasal prosedürler çerçevesinde ve insan haklarına saygı temelinde yürütüldüğünü belirterek, düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

