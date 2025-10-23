AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!
AFAD, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08 sıralarında deprem olduğunu duyurdu.
AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI
AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak belirtildi.
Yerin 7.11 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:
- Büyüklük:4.0 (Mw)
- Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
- Tarih:2025-10-23
- Saat:22:08:34 TSİ
- Enlem:37.39222 N
- Boylam:36.8875 E
- Derinlik:7.11 km
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yerin 1.1 km derinliğinde olduğunu duyurdu.
23.10.2025, 22:08:33 TSİ
Büyüklük: 4.0
NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK AÇIKLAMA
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ise deprem ile ilgili şu açıklama geldi:
"Kahramanmaraş Doğu Anadolu Fay Zonunun Göllühüyük-Türkoğlu segmanı üzerinde 4,0 sığ bir deprem oldu. Kırılmamış bir alan. 6 Şubat depremlerinin sonucu. Geçmiş olsun."