AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem!

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08 sıralarında deprem meydana geldi.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08 sıralarında deprem olduğunu duyurdu.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.0 olarak belirtildi.

Yerin 7.11 km derinliğinde meydana gelen sarsıntı ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı:

  • Büyüklük:4.0 (Mw)
  • Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
  • Tarih:2025-10-23
  • Saat:22:08:34 TSİ
  • Enlem:37.39222 N
  • Boylam:36.8875 E
  • Derinlik:7.11 km

2 yıldır fay hatları teker teker incelendi! En yüksek deprem riski taşıyan 2 ilçe ortaya çıktı2 yıldır fay hatları teker teker incelendi! En yüksek deprem riski taşıyan 2 ilçe ortaya çıktı

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin yerin 1.1 km derinliğinde olduğunu duyurdu.

NACİ GÖRÜR'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ise deprem ile ilgili şu açıklama geldi:

"Kahramanmaraş Doğu Anadolu Fay Zonunun Göllühüyük-Türkoğlu segmanı üzerinde 4,0 sığ bir deprem oldu. Kırılmamış bir alan. 6 Şubat depremlerinin sonucu. Geçmiş olsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

