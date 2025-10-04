AFAD 2 kişinin öldüğü depreme ilişkin raporu paylaştı: 11 bin artçı deprem!

AFAD 2 kişinin öldüğü depreme ilişkin raporu paylaştı: 11 bin artçı deprem!
Yayınlanma:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin kapsamlı raporunu yayımladı. Rapora göre, deprem sonrasında 28 Eylül’e kadar büyüklükleri 0,6 ile 4,9 arasında değişen 11 bin 10 artçı sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 10 Ağustos’ta Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 2 kişinin öldüğü 6,1 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki gelişmelere ilişkin “Sındırgı 6,1 Depremi Raporu”nu yayımladı. Raporda, depremin 10 Ağustos saat 19.53’te gerçekleştiği hatırlatıldı.

11 BİN 10 ARTÇI DEPREM MEYDANA GELDİ

Raporda, 28 Eylül saat 00.00’a kadar büyüklükleri 0,6 ile 4,9 arasında değişen 11 bin 10 artçı depremin kaydedildiği, bunlardan 44’ünün ise 4 ile 5 arasında olduğu belirtildi. Sarsıntıların mekansal olarak belirli bir alanda yoğunlaştığı ve genel olarak homojen dağılım sergilediği, bunun artçı sismik aktivitenin zamanla yer değiştirmekten çok aynı fay segmenti veya sınırlı bir alanda yoğunlaştığını gösterdiği kaydedildi.

729 BİNADA HASAR

Bölgede 1900 yılından bugüne kadar büyüklüğü 4’ten büyük 1464 deprem kaydedildiği, bunlardan en büyüğünün 7,2 olduğu bildirildi. Sındırgı Depremi’ni takiben yapılan hasar tespit çalışmalarında, Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm ve Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi.

Raporda, gözlemlenen yapısal hasarların, Türkiye’de geçmiş yıllarda yaşanan depremlerin yol açtığı hasarların sebepleriyle benzerlik gösterdiğine dikkat çekildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

