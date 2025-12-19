Adli Tıp'ın tanınan ismi Sevil Atasoy uyuşturucu testlerinin bilinmeyenlerini anlattı

Türkiye son günlerde ünlü isimlere yapılan uyuşturucu operasyonlarını konuşuyor. Milyonlar dinlenen sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, ünlü ekran yüzleri, gazeteciler, dizi ve film oyuncuları derken uzayıp giden listeye her hafta yenileri ekleniyor.

Dün sabah evlerinden gözaltına alınan İrem Sak, Aleyna Tilki ve Danla Bilic, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilip uyuşturucu için kan ve saç örnekleri alındı.

UYUŞTURUCU TESTLERİNİN BİLİNMEYENLERİ

Uyuşturucu testleri için ATK'ya sevk edilen kişilerden kan ve saç örnekleri alınıyor. Peki bu testlerin bilinmeyenleri neler? Ertuğrul Özkök bu konuda merak edilenleri Türkiye'nin en ünlü adli tıp uzmanı Prof. Sevil Atasoy'a sordu.

Üsküdar Ünivesitesi'nde Rektör Yardımcısı olan ve aynı zamanda Adli Bilimler Bölümü Başkanı olan Atasoy ile Ertuğrul Özkök arasındaki soru cevap şu şekilde oldu:

Soru: Gözaltına alınan gazeteci, televizyoncu ve sanatçıların bir bölümünün kanında hiç uyuşturucu çıkmadı ama saçlarında bulundu. Bu nasıl oluyor?

Cevap: “Çok basit. Uyuşturucu kandan çok çabuk atılır. Mesela esrar, kokain gibi maddeler bazen 24 saat bazen 1-3 gün içinde atılıyor.”

Soru: Peki saçtan ne kadar zamanda atılıyor?

“İşte fark orada. Uyuşturucu saçta uzun süre kalıyor. O nedenle saç adli tıp açısından son derece zengin bir bilgi deposudur.”

Soru: Ne kadar zaman kalıyor saçta?

“Saç bir ağacın yaş halkaları gibidir. Her santiminde geçmiş bir aya ait bulgular kalır.”

Soru: Yani her bir santimetre saç 30 güne ait bulguyu mu saklıyor?

“Evet öyle… Mesela son bir ay içinde uyuşturucu kullandıysanız, bu o bir santimlik saçta kayıtlıdır. 10 santim saçınız varsa, burada son 10 aya ait bulgular vardır.

Soru: Mesela geçen aya ait bulgular nerede saklıdır?

“En dipte yeni çıkan ilk bir santim saçta.

Soru: Bu bilgiler saça nereden geçer?”

“Toplar damarlar cilt yüzeyine daha yakından geçer. Kandaki bilgiler baştaki kafatasına yakın damarlardan saç diplerine geçer…”

Soru: Saçtaki bilgiler insandan insana fark eder mi?

“Saçtaki uyuşturucu konusunda kadınla erkek arasında bir eşitsizlik vardır. Erkeklerin bazıları saçsızdır. Hatta keldir. Dolayısıyla saçtan bilgi toplamak zordur. Gerçi saç köklerinde de birikir uyuşturucu ama kadınınki kadar kolay tahlil sonucu alamayabilirsiniz.”

Soru: İyi de vücutta saçtan başka kıllar da var. Orada bu bilgiler yok mu?

“Tabi ki koltuk altı, göğüs ve kasık tüylerinde de bu bilgiler vardır. Ama onların ne kadar uzadıkarını tam olarak bilemediğimiz için, sürekli kullanım veya kullanımın zamanı konusunda daha az bilgi verir bize."

Soru: Saçın uzunluğu bağımlılık konusunda daha iyi bilgi verir o zaman…”

“Evet saç kısa kesilmişse sadece son bir aya ait kullanım bilgisi elde edebilirsiniz. Ama uzunsa mesela 10 santim ise o zaman son 10 aya ait bilgi elde edersiniz. Bu da sürekli kullanıcı olup olmadığınızı gösterir. Bu konuda da kadınlar dezavantajlıdır. Çünkü çoğunun saçı erkekten çok uzundur.”

Soru: Saçın kalınlığı veya inceliği fark yaratır mı?

“İncelik ve kalınlık değil ama koyu renk açık renk saça göre daha fazla bilgi depolar. Yani koyu renk saçlılar sarışınlara göre dezavantajlıdır.”

Soru: Ya boyanmış saç?

“O sonuçları pek etkilemez.”

Soru: Geliyorum asıl soruya; girip çıktığımız yerlerdeki uyuşturucu partikülleri saçımıza bulaşır mı?

“Yok saç öyle durumlarda kontamine olmaz. Çok az bulaşsa bile sonuçları etkilemez. Sonuçları belirleyen kandan geçen uyuşturucu bulgularıdır.”

Soru: Siz hiç böyle durumlarla karşılaştınız mı?

“Bundan 15-20 yıl önce adli tabip olarak benim önüme de böyle tahlil vakaları geldi ama ben reddettim.”

Soru: Neden?

“Çünkü bu biraz karışık bir konu.”