Adıyaman heyetinden Devlet Bahçeli'ye ziyaret
MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ve Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan, beraberinde bulunan heyetle Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

MHP Adıyaman İl Başkanı Ali Önat ve Merkez İlçe Başkanı Selçuk Aslancan, beraberinde bulunan heyetle birlikte Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Bu ziyaretlerin ilki ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye oldu.

KENTİN SORUNLARINI BAHÇELİYLE PAYLAŞTIKLARINI SÖYLEDİ

İl Başkanı Ali Önat daha sonra yaptığı açıklamada kentin mevcut sorunlarını Genel Başkan Bahçeli’ye aktardıklarını söyledi.

Özellikle, 6 Şubat depremleri sonrası Adıyaman’da yürütülen konut çalışmaları, hak sahiplerinin yaşadığı barınma sorunları, kiracılar ve kamu personelinin durumu hakkında yaşanan sıkıntıları anlattıklarını söyledi.

Önat, konuşmasında şunları söyledi:

“Adıyaman, depremin ardından büyük bir yıkım yaşadı. Şehrimizde afet konutlarının inşası hızla sürüyor, ancak teslimlerde yaşanan aksaklıklar ve barınma sorunları vatandaşlarımızı zorluyor. Bu sürecin hızlandırılması ve kırılgan gruplara öncelik verilmesi için taleplerimizi Sayın Genel Başkanımıza aktardık. Sen tasalanma Adıyaman, MHP yanında, liderimiz Devlet Bahçeli yanımızda.”

Heyet, ziyaret programı kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman'ı ziyaret etti. Önat, Devlet Bahçeli'ye aktardıkları sorun ve çözüm önerilerinin önümüzdeki süreçte hem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda hem de ilgili bakanlıkların uygulamalarında karşılık bulması beklediklerini kaydetti.

