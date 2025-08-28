Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde şüpheli ölüm

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde şüpheli ölüm
Yayınlanma:
Adıyaman'da gözaltına alınan Mustafa Uğur (32), İl Emniyet Müdürlüğü binasının 2. katından düştü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da gözaltına alınan Mustafa Uğur (32), İl Emniyet Müdürlüğü binasının 2. katından düştü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü binasında yüksekten düştüğü iddia edilen bir şahıs yaşamını yitirdi.

Adıyaman Gündemi'nin aktardığı bilgilere göre, Adıyaman'da bir hırsızlık olayına karıştığı şüphesiyle gözaltına alınan Mustafa Uğur, emniyet binasının 2. katından iddialara göre aşağıya düştü. Ağır yaralanan Uğur, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

adiyaman-il-emniyet.png

Hastanede tedavi altına alınan Uğur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 15 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Mustafa Uğur'un cenazesi, yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

