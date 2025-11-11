Devlet yapmadı o yapıyor: Çocuklara süt kampanyası

BM tarafından 2013 yılında 'Dünyaya İlham Veren 10 Gönüllü' arasında gösterilen sosyal girişimci Engelli Aktivisti Celal Karadoğan, bu kez de yoksul engelli çocuklar için yola çıktı.

Geçtiğimiz aylarda gönüllülerin desteği ile Dünya Engelliler Günü olan 3 Aralık'ta resmi açılışı yapılacak olan Süt Kafe'de öğrencilere ücretsiz çay ve tost ikram ediliyor. Celal Karadoğan, kurucusu olduğu Eşit Alan girişiminde şimdi de "Süt İçmek Her Çocuğun Hakkıdır" adlı bir proje başlattı.

Adana'da yoksul engelli çocukların sağlıklı beslenebilmesine katkı sağlayabilmek için gönüllülerin desteğiyle ailelerine süt dağıtıyor.

Celal Karadoğan, "Adana'da şuan düzenli olarak her hafta 5 litre süt ulaştırdığımız 120 engelli çocuğu olan ailemiz var. Bize destek vermek isteyenler 10 litre süt için 500₺, 20 litresi için ise 1000₺ bağışta bulunabilirler" diyor.

Sosyal girişimci Milli Takım eski oyuncuların Celal Karadoğan. Karadoğan 1980 yılında Adana'da doğdu. %86 engelli. 9 yıl Tekerlekli Sandalye Basketbolu, 6 yıl Masa Tenisi oynadı. 2 branşta toplam 4 resmi Avrupa Şampiyonasına katıldı ve 64 kez Milli Takım forması giydi.

2005 yılında Genç Engelliler Spor Kulübünü kurdu. 2012 yılında Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programına seçildi. 2013 yılında BM tarafından dünyaya ilham veren 10 gönüllü arasında gösterildi. 2014 yılında Ashoka Vakfı tarafından Ashoka Fellow seçilerek global sosyal girişimcilik ağına dahil edildi.

2015 yılından bu yana savaş nedeniyle ülkemize sığınan Suriyeli engelli çocuklarla Paralimpik Oyunlar alanında çalışmalar yapmakta.

Eşit Alan isimli engelli yurttaşların hak temelli haber alma hakkını savunduğu bir YouTube kanalı var. Bu kanalda özellikle hedef kitlesi liseli engelliler.

Sadece engelli gençlerle değil, engelsiz gençlerle de çalışan Karadoğan, 2010-2014 yılları arasında sorumlusu olduğu gençlik merkezinde 3000'den fazla engelsiz çocuk ve gencin katıldığı spor atölyeleri düzenledi.

Adana'nın Şakirpaşa, Dağlıoğlu, Hürriyet gibi göç almış ve derin yoksulluk yaşayan mahallelerinde uzun süre kimyasal uyuşturucunun zararları üzerine gençlerle çalışmalar yürüttü.