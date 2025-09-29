Adana’da sahte şike tuzağı: 3 sanığa hapis ve para cezası

Adana’da internet üzerinden “şikeli maç sattıkları” vaadiyle bir kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla yargılanan 3 sanıktan 2’si 3 yıl 1 ay 15 gün, 1’i ise 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar R.U, C.A. ve B.M. ile müşteki M.K. ve taraf avukatları katıldı.

“YÜZDE YÜZ KAZANDIRACAĞIZ” VAADİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında müşteki M.K’nin sosyal medya üzerinden sanık B.M. ile tanıştığını aktardı. Savcı, B.M’nin müştekiye, “Bizim maçlarımız şikelidir, yüzde yüz para kazandıracağız” diyerek ikna ettiğini, bu yolla müştekiden R.U’nun banka hesabına 2 bin 100 lira, C.A’nın hesabına ise 460 lira göndermesini sağladığını belirtti.

Paraların yatırılmasının ardından sanıkların müştekiyle irtibatı kestiğini ifade eden savcı, üç sanığın fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiğini, ayrıca benzer suçlardan haklarında soruşturmalar bulunduğunu söyledi.

“BERAAT” TALEP ETTİLER

Savunmalarında suçsuz olduklarını öne süren sanıklar, beraatlerini talep etti. Müşteki M.K. ise zararının giderilmediğini belirterek şikayetçi olduğunu ve sanıkların cezalandırılmasını istedi.

3 SANIĞA HAPİS VE PARA CEZASI

Mahkeme heyeti, “bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçundan sanık B.M’yi 3 yıl 9 ay hapis ve 4 bin 600 lira adli para cezasına, sanıklar R.U. ve C.A’yı ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 3 bin 820’şer lira adli para cezasına çarptırdı.

Sanıkların mevcut hallerinin devamına hükmedildi.