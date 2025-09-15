Adana'da sahte içki operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi
Adana'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 bin 650 litre sahte içki ele geçirildi.
Adana'da polis ekipleri, 3 bin 650 litre sahte içki ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği Seyhan ve Yüreğir merkez ilçesindeki 4 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramalarda 3 bin 650 litre sahte içki ele geçirildi.
KOM ekipleri, söz konusu ikametlerdeki 4 zanlıyı gözaltına aldı.
Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)
