Adana'da kazaya karışan başıboş at öldü

Adana'da kazaya karışan başıboş at öldü
Yayınlanma:
Adana'da, bir arabaya koşulu olan başıboş bir at, hafif ticari araçla çarpışması sonucu telef oldu. Kazanın ardından polis, atın sahibini tespit etmek amacıyla çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kaza, 3 Kasım'da saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir hafif ticari araç, kavşağa giriş yaptığı sırada, hızla ilerleyen ve bir arabaya koşulu olan at ile çarpıştı.

kavsakta-hafif-ticari-araca-carpan-araba-1018769-302024.jpg

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan at, yere yığılarak olay yerinde can verdi. Kazada hafif ticari araçta da maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediyede görevli bir veteriner hekim sevk edildi. Veteriner hekimin yaptığı kontrolde, atın öldüğü kesinleşti.

kavsakta-hafif-ticari-araca-carpan-araba-1018768-302024.jpg

POLİS ATIN SAHİBİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Güzergah üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, atın sahibini tespit etmek için çalışma yürütüyor. Yapılan ilk incelemelerde, atın Ali Hocalı Mahallesi’ndeki bir evden ayrıldığının değerlendirildiği bildirildi. Atın sahibinin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
15 bin öğretmen ataması için tarih verildi
15 bin öğretmen ataması için tarih verildi
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce madde ele geçiirldi
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: Yüz binlerce madde ele geçiirldi
Erdoğan'ı koruma gideri dakikada 52 bin liraya çıktı
Erdoğan'ı koruma gideri dakikada 52 bin liraya çıktı