Adana'da kazaya karışan başıboş at öldü

Kaza, 3 Kasım'da saat 01.00 sıralarında Yüreğir ilçesine bağlı Girne Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen bir hafif ticari araç, kavşağa giriş yaptığı sırada, hızla ilerleyen ve bir arabaya koşulu olan at ile çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan at, yere yığılarak olay yerinde can verdi. Kazada hafif ticari araçta da maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve belediyede görevli bir veteriner hekim sevk edildi. Veteriner hekimin yaptığı kontrolde, atın öldüğü kesinleşti.

POLİS ATIN SAHİBİNİ BELİRLEMEK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Güzergah üzerindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, atın sahibini tespit etmek için çalışma yürütüyor. Yapılan ilk incelemelerde, atın Ali Hocalı Mahallesi’ndeki bir evden ayrıldığının değerlendirildiği bildirildi. Atın sahibinin belirlenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.