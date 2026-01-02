Mardin'de kar esareti! Hasta kadın ambulansa kepçeyle taşındı

Mardin’in Dargeçit ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolları kapanan Sümer Mahallesi’nde hastalanan bir kadın, belediyeye ait kepçeyle evinden alınarak ambulansa götürüldü.

Sümer Mahallesi’nde rahatsızlanan bir kadın için ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

AMBULANS ADRESE ULAŞAMADI

İhbar üzerine sağlık ekipleri harekete geçti ancak, yolun karla kapandığı için adrese ulaşamadı.

Kar yolları kapattı: Mahsur kalan anne ile bebeğinin imdadına ambulans helikopter yetişti

Bunun üzerine durumun belediyeye bildirildi. Bölgeye Dargeçit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

HASTA, KEPÇE İLE AMBULANSA TAŞINDI

Ekipler, karla kaplı yolu iş makineleriyle açmaya çalıştı. Ambulansın ilerleyememesi üzerine ekipler, hastayı kepçeyle evinden alıp, ambulansa taşıdı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen hasta, Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Dargeçit Belediyesi'nden yapılan açıklamada, karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtilerek, “İlçemizde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Sümer Mahallesi’nde yaşanan acil sağlık vakasına ekiplerimiz hızla müdahale etti. Ambulansın ulaşım sağlayamadığı noktada Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, yolu açarak hastayı kepçe yardımıyla evinden alıp ambulansa ulaştırdı” denildi.