Adana'da kaçakçılık operasyonu: 20 milyon ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde bir depoda kaçak makaron üretildiği bilgisine ulaştı. Adrese düzenlenen operasyonda, bandrolsüz 20 milyon 400 bin makaron ele geçirildi. Makaron üretiminde kullanılan 6 parçalık makineye de el konuldu.

Operasyonda depoyu işleten A.A. (52) ve kiracı Barış A. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularında A.A., depoyu kiralama sebebinin diğer şüphelinin karton bardak üretimi yapmak istemesi olduğunu söyledi. Barış A. ise makineleri İstanbul'dan aldığını, makaron üretmediğini, yalnızca ucuz bulduğu makaronları bir Suriyeliden satın aldığını savundu.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Barış A. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.