Adana'da IŞİD üyelerine para ulaştırdığı iddia edilen sanık hakkında istenen ceza belli oldu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü IŞİD üyeleriyle irtibatlı olduğu ve örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen tutuksuz sanık G.Y. hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Sanık hakkında "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanığın IŞİD mensuplarıyla irtibatlı olduğu, kentte örgüt lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.

CEP TELEFONU VE BANKA KAYITLARI DELİL OLDU

İddianameye eklenen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, G.Y.'nin "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hakkında soruşturma yürütülen S.A. tarafından banka hesabına gönderilen 520 lirayı, örgüt üyelerine ulaştırdığı tespit edildi. Ayrıca, sanığın cep telefonundaki incelemede örgütsel yazışmalar bulunduğu ve Suriye'deki örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için maddi yardım topladığı kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen G.Y.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.