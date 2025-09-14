Adana'da dolmuş şoförünü öldürenler Şırnak'ta yakalandı

Adana'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden dolmuş şoförü Orhan Gündüz'ün katil zanlıları Şırnak'ta yakalandı.

ADANA'DA DOLMUŞ ŞOFÖRÜNE SİLAHLI SALDIRI

26 Ağustos Salı günü saat 22.30 sıralarında dolmuş şoförü Orhan Gündüz, araçta kimsenin bulunmadı esnada silahlı saldırıya uğradı.

Vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralanan Gündüz, dolmuşun kontrolünü kaybederek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Gündüz, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

ŞIRNAK'TA YAKAYI ELE VERDİLER

Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Gündüz’ün katilini yakalamak için çalışma başlattı. Polis, cinayeti çeşitli suçlardan 9 kaydı bulunan A.Ö. ile 7 suç kaydı bulunan C.T.’nin işlediğini tespit etti.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde saklanan şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınarak Adana’ya getirilen şüpheliler, sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.