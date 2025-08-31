Adana’da 30 Ağustos coşkusu: Meşaleli yürüyüş binleri buluşturdu

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla meşaleli yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Çukurova İlçe Belediye Başkanı Emrah Kozay, Yüreğir İlçe Belediye Başkanı Ali Demirçalı, siyasiler ve vatandaşlar katıldı.

"SADECE ASKERİ BİR BAŞARI DEĞİLDİR"

Başkan Vekili Geçer, sabahın erken saatlerinden itibaren 30 Ağustos Zafer Bayramı gibi özel ve güzel bir günü vatandaşlarla birlikte kutladıklarını belirterek, 30 Ağustos 1922’de kazanılan askeri zaferin önemine değindi. Geçer, "103 yıl önce kazanılan zafer sadece askeri bir başarı değildir. Bu zafer aynı zamanda Türk milletinin esareti kabul etmediğini bütün dünyaya ilan etmesidir" dedi.

​​​​​​​

ZEYDAN KARALAR'IN SELAMINI GETİRDİ

Türkiye’de olağanüstü günler yaşandığını belirten Geçer sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Zeydan Başkan'ımızla geçen hafta görüştüm. Başkanımız bütün Adanalılara selamlarını, sevgilerini iletti. Ben Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak üzerime aldığım sorumluluğun önemini biliyorum. Mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğim. Adanalıların sorumluluğu ve Zeydan Karalar’ın 50 yıllık emeğinin sorumluluğu üzerimde. Elbirliğiyle, bütün belediyelerimize, memleketimize sahip çıkarak başarılı olabiliriz. Birlik ve beraberliğimizi korumak zorundayız. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde, aynı inanç ve kararlılıkla mücadele etmeye, çalışmaya devam edeceğiz. Zeydan Karalar’ın farkı Adana’da bu birlik ve beraberliği sağlamasıdır. Başkanımız Adana’nın dört bir yanında, en ücra köylerde, eşitlik ilkesine göre çalışıyordu. Bizler de aynı inanç ve anlayışla hizmetlerimize devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nızı kutluyor, hepinize katılımlarınızdan dolayı yürekten teşekkür ediyorum."

​​​​​​​Geçer’in konuşmasının ardından CHP İl Başkanı Anıl Tanburoğlu mikrofonu alarak, "Adana’dan Silivri’ye Özgürlük Yürüyüşü"nü düzenleyen ve Ankara’dan CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından uğurlanan dokuz genç ile canlı bağlantı yaptı.

"SİLİVRİ’DEN ALANA KADAR MÜCADELEMİZ BÜYÜYEREK DEVAM EDECEK"

20'nci günde 600 kilometreyi geride bırakmak üzere olan gençler, Kahramankazan ilçesine ulaşmak üzere olduklarını belirterek, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı. Gençler, "Adana gibi Başkan, Adana’nın onuru, Adana’nın ağabeyi Zeydan Karalar’ı Silivri’den alana kadar mücadelemiz büyüyerek devam edecek. Türk siyasi tarihinin en uzun ‘Özgürlük Yürüşü’nden hepinize kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz" mesajını verdi.

​​​​​​​ ​​​​​​​

"İRADENİZLE, AZMİNİZLE TÜRKİYE SİYASİ TARİHİNE GEÇTİNİZ"

Tanburoğlu ise "Allahınıza kurban gençler. Allah sizlere güç, kuvvet versin. Ata'mız ve yol arkadaşları gibi bileğiniz bükülmez olsun, yolunuz açık olsun. Lütfen sağlıkla yürüyün. Tüm Adana arkanızda. İradenizle, azminizle Türkiye siyasi tarihine geçtiniz. Adana’nın bir güzelliğini daha Türkiye siyasi tarihine eklediniz. Sizi çok seviyoruz, sizleri alkışlıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.