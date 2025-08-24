Adana yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar mevkisinde orman yangını çıktı.
Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Alevler, 80 personelin 7 arazöz, 4 tanker ve 5 helikopter ile müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.
Kaynak:DHA