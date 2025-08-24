Adana yangını kontrol altına alındı

Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Hacımusalı Mahallesi Cumahocalar mevkisinde orman yangını çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi.

SOĞUTMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Alevler, 80 personelin 7 arazöz, 4 tanker ve 5 helikopter ile müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

CHP’li Zeynel Emre: Bizde yangınlar izleniyor, dünyada ise bilimle önleniyor

Arnavutköy’de yangın alarmı! Tek katlı ev alev aldı