CHP’li Zeynel Emre: Bizde yangınlar izleniyor, dünyada ise bilimle önleniyor

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Türkiye'de art arda yaşanan orman yangınları ve yangın sonrası süreçlere dikkati çekerek, "Yangınlarda halk hortumla, bidonla, kazmayla mücadele ederken iktidar aşırı sıcakları ve iklim krizini gerekçe göstererek sorumluluktan kaçıyor. Bizde yangınlar izleniyor, dünyada ise bilimle önleniyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Türkiye’de art arda yaşanan orman yangınları ve yangın sonrası süreçlere dikkati çekerek, "Yangınlarda halk hortumla, bidonla, kazmayla mücadele ederken iktidar aşırı sıcakları ve iklim krizini gerekçe göstererek sorumluluktan kaçıyor. Bizde yangınlar izleniyor, dünyada ise bilimle önleniyor. Ulusal Orman Güvenliği ve Yangın Müdahale Ajansı kurulmalı, dijital izleme ve erken uyarı sistemleri yaygınlaştırılmalı. Gece görüşlü yangın söndürme uçakları acilen alınmalı" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Türkiye'nin Önemli Meseleleri" başlığı altında YouTube üzerinden yayınladığı yeni videoda, Türkiye’de art arda yaşanan orman yangınları ve yangın sonrası süreçlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Emre, "yangınlarla mücadelenin yetersiz kaldığını, yanan alanların ise çoğu zaman turizm ve maden yatırımlarına açıldığını" söyledi.

"Haziran ayında İzmir, Manisa, Sakarya ve Adana’da toplam 612 yangın çıktığını, 8 büyük yangında 80 bin hektardan fazla ormanın yok olduğunu" belirten Emre, sadece İzmir’in 26 bin hektarını kaybettiğini vurguladı.

"TEORİDE YASAK AMA..."

Emre, "Yangınlarda halk hortumla, bidonla, kazmayla mücadele ederken iktidar aşırı sıcakları ve iklim krizini gerekçe göstererek sorumluluktan kaçıyor" dedi. Anayasa’nın 169'uncu maddesinin açık olduğunu, yanan ormanların yeniden ormanlaştırılması ve başka amaçla kullanılamayacağını hatırlatan Emre, "Teoride yasak ama pratikte yangın sonrası alanlar turizm yatırımlarına açılıyor. Bodrum Güvercinlik’te, Trabzon Sürmene’de, Antalya’da ve Datça’da bunun örneklerini gördük" diye konuştu.

Emre, geçmiş yıllardan örnekler vererek şunları hatırlattı:

"2007’de Bodrum Güvercinlik’teki yangın sonrası alanlarda lüks oteller ve villalar yapıldı. 2013’te Antalya’daki yangın sonrası alanlar tesis alanına dönüştürüldü. 2017’de Trabzon Sürmene’de 'ağaçlandırılacak' denilen alanlar imara açıldı. 2020’de 150 bin hektarlık alan yandı; aynı gün çıkan yasa ile bu alanların Turizm Bakanlığı’na tahsisi mümkün hale geldi. 2024’te İzmir Bayraklı’da yargı kararına rağmen orman alanları imara açıldı."

Çanakkale'deki yangınlar analiz edildi: Binlerce hektar yandıÇanakkale'deki yangınlar analiz edildi: Binlerce hektar yandı

"Çanakkale’de ormanlarımız yanarken, bazı bölgelerde 'ÇED gerekli değildir' kararları veriliyor" diyen Emre, iktidarın ormanları "doğal miras" değil, "satılabilir kaynak" olarak gördüğünü söyledi. Kanada, Avustralya ve İspanya’daki uygulamaları örnek gösteren Emre, bu ülkelerde dijital izleme sistemleri, uydu destekli erken uyarı, kontrollü yakma ve halkın aktif katılımıyla yangınlarla mücadele edildiğini anlattı.

Türkiye’de ise "hangi uçağın kime ait olduğu tartışmalarının yapıldığını" söyleyen Emre, "Bizde yangınlar izleniyor, dünyada ise bilimle önleniyor" dedi ve yangınla ilgili çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

"Ulusal Orman Güvenliği ve Yangın Müdahale Ajansı kurulmalı, dijital izleme ve erken uyarı sistemleri yaygınlaştırılmalı. Gece görüşlü yangın söndürme uçakları acilen alınmalı. Orman köylerinde yangına dayanıklı yapılar devlet desteğiyle zorunlu hale getirilmeli. Halk, köylüler ve sivil toplum örgütleri sürece dahil edilmeli ve eğitilmeli."

