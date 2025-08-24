Çanakkale'deki yangınlar analiz edildi: Binlerce hektar yandı

Sarıcaeli köyü ile Bayramiç ilçesinde 8 Ağustos'ta orman yangını çıktı. Yangın, 9 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle Bayramiç ilçesi Saçaklı köyündeki çok sayıda ev zarar gördü. Kepez beldesinde ise 11 Ağustos'ta çıkan orman yangını, 12 Ağustos'ta kontrol altına alındı.

4 YANGINDA 5 BİN 236 HEKTAR YANDI

Yangın nedeniyle Güzelyalı köyünde evler zarar gördü. Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde 16 Ağustos'ta çıkan orman yangını ise Eceabat ilçesine kadar ulaştı. Yangın, 18 Ağustos'ta kontrol altına alındı. Çanakkale'de 8 günde çıkan 4 büyük yangında, toplam 5 bin 236 hektar orman zarar gördü.

ÇOMÜ akademisyenleri yaşanan bu yangınların ardından uzaktan algılama yönetimini kullanarak zararı analiz etti. Yangın bölgesindeki alanları yanmamış alanlar ve çok yanmış alanlar olarak sınıflandırdıklarını söyleyen ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, yapılan bu çalışmayla orman yangınlarıyla ilgili bir master plan oluşturulacağını vurguladı.

"BİR ORMAN YANGIN MASTER PLANINI GERÇEKLEŞTİRMEMİZ LAZIM

Uzaktan algılama araştırma grupları tarafından gerçekleştiren, hızlı verinin üretildiği nitelikli bir çalışma olduğunu söyleyen Prof. Dr. R. Erenoğlu, "Burada 3 boyutlu koordinatlara sahip, santimetre çözüldüğünde veri üreterek, anlık olarak orman yangını nedeniyle zarar görmüş alanları yanmamış alandan çok hasarlı zarar görmüş alana kadar 5 farklı indekste sınıflandırdık. Yapılan bu çalışma yanan alanların sonraki aşamalardaki planlaması için kullanılacak. Yanan bölgeler yoğun çam ormanıydı. Bundan sonra çam ekilmesi gerekiyor mu? Ya da alternatif belki zeytindir, meyvedir, zakkumdur ya da ayçiçeğidir. Bu yangın aslında bize çok şey öğretti. Özellikle bazı bitki türleri yanmıyorlar ya da geç yanıyorlar ya da dirençliler. Üniversite olarak bu konuda Orman Bölge Müdürlüğümüzle, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yakın çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"MASTER PLAN İÇİN VERİ TEŞKİL EDİYOR"

Prof. Dr. R. Erenoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yerleşkeleri, özellikle içinde bulunduğunuz Terzioğlu Yerleşkesi yoğun ormanlık alanda ve büyük bir kısmı zarar gördü. Amacımız bundan sonraki olası yangınlarda çevremizi, doğamızı korumak, daha da önemlisi binalarımızı koruyacak şekilde bir strateji geliştirmemiz lazım. Orman yangın master planını gerçekleştirmemiz lazım. Ayın 28'inde bir çalıştay yapacağız. Üniversite hocalarımızla kentteki yangınların ardından master plan için neler yapılması gerektiği konusunda somut bir çalışma yapacağız. Uydu görüntülerinden elde ettiğimiz sonuçlar master plan için veri teşkil ediyor."

"TOPRAK, BİTKİ ÖRTÜSÜ, İKLİM VE NEM ÖNEMLİ"

Yangının çok fazla parametresi olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. R. Erenoğlu, "Hangi bölgede hangi bitki örtüsü olduğuna, ne kadar alanın zarar gördüğüne ve sonrası için neler yapılması gerektiği konularında veri topluyoruz. Yangının çok fazla parametresi var. Toprak, bitki örtüsü, iklim ve nem önemli. Yangınların yaşandığı dönemde nem oldukça düşüktü. Ayrıca rüzgar da çok önemli. Yangın felaketin ana noktası ama topografyadan, eğimden tutun oradaki bitki örtüsünün yoğunluğuna kadar önemli. İğne yapraklı ağaçların altında yoğun bir örtü altı tabaka oluşturması bu alanlarda yangının hızlı bir şekilde yayılmasına neden oldu. Amacımız ekibimizin 8 ila 12 Ağustos tarihleri arasında elde ettiği orman yangınlarının koordinat bazlı olarak modellenmesi ve master plana temel teşkil edilmesi" diye konuştu.