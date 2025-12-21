'Adana cıncık gibi' dediler: 70 poşet çöp topladılar

Adana'da sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen gönüllüler, el birliğiyle Seyhan Nehri'nin çevresini temizledi.

Sosyal medyada "Adana cıncık gibi" sloganıyla başlatılan etkinliğe katılan çevre gönüllüleri, Seyhan Nehri'nin Dilberler Sekisi mevkisinde bir araya geldi.

Çöp kamyonları artık her gün gelmeyecek! Bakanlığın yeni modeli ortaya çıktı

50 KİŞİ 70 POŞET ÇÖP TOPLADI

Aralarında sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve üyelerinin de olduğu yaklaşık 50 kişilik grup, bölgede temizlik yaptı.

Katılımcılar, yürüyüş yolu ve ağaçlık alanlara bırakılan atıkları toplayıp poşetlere yerleştirdi.

Etkinlikte gönüllülere sandviç ve içecek ikram edildi.

Sultangazi'de 'çöp bırakma' yasağı genişliyor

Katılımcılardan Akif Temelkuran, kentte 60'tan fazla noktada gönüllülerle çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

Etkinlikte 70 poşet çöp topladıklarını bildiren Temelkuran, çevrenin temiz tutulması gerektiğini vurguladı.