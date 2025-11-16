Acıyı hiçe saydılar saygılar unuttular: Taziye evine çirkin saldırı!

Mardin’in Artuklu ilçesinde, camlarını kırarak girdikleri taziye evinin eşyalarına zarar verdikleri tespit edilen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalle sakinleri, taziye evinin camlarının kırıldığını ve içeriye girdiklerinde ise sedir ile masaların zarar gördüğünü fark etti.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALTINDI

Vatandaşlar olayı hemen jandarmaya ihbar etti. İhbar üzerine olay yerinde jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarmanın yaptığı çalışmalar sonucunda, olaya karıştıkları belirlenen ve isimleri henüz açıklanmayan 2 şüpheli jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Şüphelilerin saldırıları neden gerçekleştirdiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Şüphelilerin jandarmadaki adli işlemleri halen devam ediyor ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.