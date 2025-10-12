Açılışı yapılacak kuaförü kundakladılar: 800 bin liralık emek 3 dakikada kül oldu

Olay, 7 Ekim Salı günü gece saat 02.00 sıralarında Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir binanın birinci katında bulunan ve açılış için gün sayan iş yerinde yangın çıktı. Dükkandan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından polis ekipleri, olayın bir kundaklama olabileceği şüphesiyle geniş çaplı bir inceleme başlattı.

KASKLI VE MASKELİ ŞÜPHELİLER GÜVENLİK KAMERASINDA

Polis ekipleri, binanın güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde olayın faillerinin kimliğine dair önemli ipuçlarına ulaştı. Görüntülerde, olay yerine bir motosikletle gelen ve yüzlerini kask ve maskeyle gizleyen biri kadın biri erkek iki şüphelinin, ellerindeki bir poşetle binaya girdiği tespit edildi. Şüphelilerin yaklaşık 3 dakika sonra binadan koşarak çıktığı ve motosikletle uzaklaştığı anlar saniye saniye kaydedildi. Polis, kimliklerini belirlemeye çalıştığı şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

"DÜŞMANIMIZ YOK ÇEKEMEYEN BİRİ YAPTI"

Yaşadığı şoku anlatan dükkan sahibi Umut Aracı, olayı şöyle anlattı:

"2 şahıs motosikletle geliyor, kaskları var yüzlerinde maskeleri var. Biri kadın biri erkek, kamerada da belli oluyor. Aşağıdan kapıyı omuzla ittirerek açıyorlar ama yukarıdaki kapı kilit olduğu için açamıyorlar. Benzini kapının arasından döküyor; ondan sonra kaçıp gidiyorlar. Olay aşağı yukarı 2,5 dakika sürüyor. Apartmandan çıkarken bir esnaf görmüş. Sesten dolayı bizi aradılar, 'dükkan yanıyor' diye. Biz geldiğimizde zaten alev topuydu dükkan."

Kimsenin kendileriyle bir husumeti olmadığını belirten Aracı, "İfade verdik, şu anda araştırılıyor. Kim neden yapar, bir düşmanımız hasmımız yok. Çevre esnaflardan rekabet olur diye yapan mı oldu, yoksa çekemeyen biri mi yaptı bilmiyorum. Şahsi düşmanımız olsa benim arabam var, evim var, gelir ona yapardı. Bizle işi olmayan, çekemeyen, kıskanan bir insan büyük ihtimalle" dedi.

800 BİN LİRALIK ZARAR

Zararının çok büyük olduğunu vurgulayan Umut Aracı, "Burada aşağı yukarı 800 bin liranın üzerinde zarar var. Biz burayı dişimizden tırnağımızdan artırarak yaptık, zor zamanlardan geçtik. Şu anda nasıl yapacağız, toparlayacağız bilmiyorum. Yetkililer tarafından da duyulmasını istiyoruz. Yardımcı olmak isteyen hayırseverler ve iş insanlarından destek bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kundaklamanın zamanlamasına dikkat çeken Aracı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Olay 6'sının akşamı oldu; sabah açılışımızın olacağını da her yerden paylaşmıştık. Yangından 7 saat sonra, saat 09.00 gibi açılış olacaktı. Bilerek son güne bıraktılar, zarar ziyan fazla olsun diye."