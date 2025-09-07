Açık kalan pencere ölümüne neden oldu

Antalya'da 69 yaşındaki bir adamın trajik ölümü, keyifli bir akşam yemeği sırasında gelen basit bir telefon ihbarının ardından yaşandı. Komşusunun "evinizin penceresi açık kalmış" uyarısı üzerine masasından kalkıp evine giden Davut Esener, karanlıkta çıktığı merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti. Esener'in cansız bedeni, sabah saatlerinde komşuları tarafından bulundu.

Olaylar zinciri, dün gece Kepez ilçesinde Davut Esener'in birlikte yaşadığı Nursel D. ve arkadaşlarıyla 100. Yıl Caddesi'ndeki bir restoranda akşam yemeği yemesiyle başladı. Yemeğin ortasında çalan telefon, gecenin seyrini tamamen değiştirdi. Arayan komşuları, Esener'in evinin penceresinin açık olduğunu haber verdi.

Bu sıradan uyarı üzerine endişelenen Davut Esener, evi kontrol etmek için masadan kalktı ve restorandan yalnız ayrıldı. Partneri Nursel D. ise arkadaşlarıyla birlikte mekanda kalmaya devam etti.

DENGESİNİ KAYBEDEREK DÜŞTÜ

Ancak Esener evine ulaştıktan sonra, binanın dışarısında bulunan merdivenlerden çıktığı sırada gece karanlığında dengesini kaybederek düştü. Olaydan kimsenin haberi olmadı.

Sabah saatlerinde komşuları, Davut Esener'i merdivenlerin dibinde hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 69 yaşındaki adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

HABERİ SABAH ALDI

Geceyi arkadaşının evinde geçiren ve olaydan habersiz olan Nursel D., sabah aldığı acı haberle evin bulunduğu geldi. Ölüm haberini alan kadının büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Polis ve savcılık ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Davut Esener'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.