Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin siyaseten küçüldüler

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin siyaseten küçüldüler
Yayınlanma:
Abdulkadir Selvi, CHP'ye açılan Kurultay davası hakkında yazdığı köşe yazısında, önceki genel başkan Kılıçdaroğlu ve İstanbul'a mahkeme tarafından kayyum olarak atanan Gürsel Tekin için, "Siyaseten küçüldüler." ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’ye açılan Kurultay davasına ilişkin kaleme aldığı yazısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Selvi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in bu süreçte “siyaseten küçüldüklerini” belirtti.

İBB davası borsasında yakalanan avukat Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladıİBB davası borsasında yakalanan avukat Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı

Selvi yazısında, Gürsel Tekin’in mahkeme kararıyla il başkanı olarak atanmasının siyasi hayatını sıfırladığını, Kılıçdaroğlu’nun ise “kaybedenler kulübüne” dahil olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun CHP tabanını ikna edecek bir hikâye ortaya koyamadığını vurgulayan Selvi, “Koltuk hırsıyla yanıp tutuşan ve kayyum olarak atanmayı bekleyen eski genel başkan portresinin dışına çıkamadı. Bu da CHP’deki desteğinin mum gibi erimesine yol açtı.” ifadelerini kullandı.

yeni-proje-32.jpg

"KISA VADELİ KAZANCI TERCİH ETTİLER"

Selvi, iki ismin de partilerinin zor günlerinde güçlü bir şekilde yanında durmaları hâlinde siyaseten büyüyebileceklerini, ancak “kısa vadeli kazancı” tercih ettikleri için aksine küçüldüklerini yazdı.

Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:

KILIÇDAROĞLU VE GÜRSEL TEKİN

Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile Gürsel Tekin’in işinin kolay olduğu düşünülmesin. Gürsel Tekin mahkeme kararıyla il başkanı olarak atandı ama siyasi hayatını sıfırladı. Kemal Kılıçdaroğlu kayyum olarak atansa da atanmasa da siyaseten kaybedenler kulübünde yerini aldı. Kılıçdaroğlu’nun bir hikâyeye ihtiyacı var. Ama o, CHP tabanını ikna edecek bir hikâye yazamadı. Koltuk hırsıyla yanıp tutuşan ve kayyum olarak atanmayı bekleyen eski genel başkan portresinin dışına çıkamadı. Bu da CHP’deki desteğinin mum gibi erimesine yol açtı.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin bu zorlu süreçte güçlü bir şekilde partilerinin yanında dursalardı siyaseten büyürlerdi. Ama onlar kısa süreli kazancı tercih ettiler. Siyaseten küçüldüler.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Türkiye
Saray'da şok üstüne şok
Saray'da şok üstüne şok
Örgüt üyeliğinden suçlanan Rıza Akpolat örgüt üyesi listesinde yok
Örgüt üyeliğinden suçlanan Rıza Akpolat örgüt üyesi listesinde yok
Son dakika | 50 ilde dev FETÖ operasyonu
Son dakika | 50 ilde dev FETÖ operasyonu