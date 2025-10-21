Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin siyaseten küçüldüler
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP’ye açılan Kurultay davasına ilişkin kaleme aldığı yazısında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Selvi, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul İl Başkanlığı’na mahkeme kararıyla kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in bu süreçte “siyaseten küçüldüklerini” belirtti.
İBB davası borsasında yakalanan avukat Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü açıkladı
Selvi yazısında, Gürsel Tekin’in mahkeme kararıyla il başkanı olarak atanmasının siyasi hayatını sıfırladığını, Kılıçdaroğlu’nun ise “kaybedenler kulübüne” dahil olduğunu ifade etti. Kılıçdaroğlu’nun CHP tabanını ikna edecek bir hikâye ortaya koyamadığını vurgulayan Selvi, “Koltuk hırsıyla yanıp tutuşan ve kayyum olarak atanmayı bekleyen eski genel başkan portresinin dışına çıkamadı. Bu da CHP’deki desteğinin mum gibi erimesine yol açtı.” ifadelerini kullandı.
"KISA VADELİ KAZANCI TERCİH ETTİLER"
Selvi, iki ismin de partilerinin zor günlerinde güçlü bir şekilde yanında durmaları hâlinde siyaseten büyüyebileceklerini, ancak “kısa vadeli kazancı” tercih ettikleri için aksine küçüldüklerini yazdı.
Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım şu şekilde:
KILIÇDAROĞLU VE GÜRSEL TEKİN
Ama Kemal Kılıçdaroğlu ile Gürsel Tekin’in işinin kolay olduğu düşünülmesin. Gürsel Tekin mahkeme kararıyla il başkanı olarak atandı ama siyasi hayatını sıfırladı. Kemal Kılıçdaroğlu kayyum olarak atansa da atanmasa da siyaseten kaybedenler kulübünde yerini aldı. Kılıçdaroğlu’nun bir hikâyeye ihtiyacı var. Ama o, CHP tabanını ikna edecek bir hikâye yazamadı. Koltuk hırsıyla yanıp tutuşan ve kayyum olarak atanmayı bekleyen eski genel başkan portresinin dışına çıkamadı. Bu da CHP’deki desteğinin mum gibi erimesine yol açtı.
Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin bu zorlu süreçte güçlü bir şekilde partilerinin yanında dursalardı siyaseten büyürlerdi. Ama onlar kısa süreli kazancı tercih ettiler. Siyaseten küçüldüler.