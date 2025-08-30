ABD’de hayatını kaybeden milyarder iş adamının kızı Defne Akçakayalıoğlu’nun ölüm nedeni belli oldu!

Sosyetenin ünlü isimlerinden Zeynep-Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin 19 yaşındaki kızları Defne Akçakayalıoğlu’nun ABD'nin Miami şehrinde yatağında ölü bulunması gündemi sarsmıştı. Genç kızın ölüm nedeni belli oldu.

Ünlü iş insanları Zeynep-Hasan Akçakayalıoğlu çiftinin henüz 19 yaşında olan kızları Defne Akçakayalıoğlu’nun ölümü sosyeteyi yasa boğmuştu. ABD’nin Miami şehrinde, yatağında ölü olarak bulunan Akçakayalıoğlu, Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulus Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ÖLÜM NEDENİ ORTAYA ÇIKTI!

Sabah’ın haberine göre, Defne Akçakayalıoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu. 19 yaşındaki genç kızın belinde, iki yıldır golf oynamaktan kaynaklı stres kırığı olduğu, son dönemde ağrılarının artmasıyla anne-babasının onu New York'ta bir doktora götürdüğü öğrenildi. Akçakayalıoğlu’nun, geçtiğimiz salı günü de ameliyatının olduğunu ancak Şikago Üniversitesi'nde öğrenim gören ve bir aydır Miami'de staj yapan genç kızın, stajını tamamlamak istediği için ameliyatı erteleyip ailesiyle Miami'ye döndüğü bildirildi.

Doktorunun ağrıları için Defne Akçakayalıoğlu'na ağır bir ilaç verdiği belirtilirken genç kızın uyuyamadığı için onun üzerine bir de uyku ilacı aldığı iddia edildi. Genç kızın bu sebeple hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

