İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek uyuşturucu operasyonları hakkında ilk kez konuştu

İstanbul'da ünlü isimlerin de dâhil olduğu uyuşturucu operasyonları devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, ilk defa açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, konuşan Akın Gürlek, operasyonların gidişatına ilişkin, "Soruşturmada süreç devam ediyor" dedi

Soruşturmanın genişleyip genişlemeyeceğine dair soruya ise Gürlek şu cevabı verdi:

"Evet, olacak. Özellikle temin eden kişiler üzerinde çalışıyoruz. Bunlar alınacak. Onlar takip ediliyor. Onlar ile ilgili tespitlerimiz var. Bu saatten sonraki operasyonlarımız onlar üzerine olacak"

"DAHA BÜYÜK İSİMLER GELİYOR" İDDİASINA AÇIKLAMA

Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında dolaşan "daha büyük isimler geliyor" iddialarıyla ilgili de savcılığın görüşünü aktaran Kelkitlioğlu, şu ifadeleri paylaştı:

"Televizyonlarda konuşulan, sosyal medyada yayılmaya çalışılan algı operasyonu ile uğraşmayın. Bizim yaptıklarımızı izleyin, zaten görülüyor"

Soruşturmanın genişlemesinde etkin pişmanlıktan yararlananların etkisi olup olmadığı yönündeki soruya da Gürlek şöyle yanıt verdi: