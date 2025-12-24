İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek uyuşturucu operasyonları hakkında ilk kez konuştu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek uyuşturucu operasyonları hakkında ilk kez konuştu
Yayınlanma:
Son dönemdeki peş peşe gelen uyuşturucu operasyonlarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ilk konuştu. Gürlek, kamuoyundaki 'ünlü isimler' ile ilgili çıkan haberlere ilişkin de yorumda bulundu.

İstanbul'da ünlü isimlerin de dâhil olduğu uyuşturucu operasyonları devam ederken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, ilk defa açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Murat Kelkitlioğlu, konuşan Akın Gürlek, operasyonların gidişatına ilişkin, "Soruşturmada süreç devam ediyor" dedi

Soruşturmanın genişleyip genişlemeyeceğine dair soruya ise Gürlek şu cevabı verdi:

"Evet, olacak. Özellikle temin eden kişiler üzerinde çalışıyoruz. Bunlar alınacak. Onlar takip ediliyor. Onlar ile ilgili tespitlerimiz var. Bu saatten sonraki operasyonlarımız onlar üzerine olacak"

Özgür Özel'den 'Akın Gürlek ile anlaştı' iddiasına ilk yanıt! "Operasyoncular rezil oldu"Özgür Özel'den 'Akın Gürlek ile anlaştı' iddiasına ilk yanıt! "Operasyoncular rezil oldu"

"DAHA BÜYÜK İSİMLER GELİYOR" İDDİASINA AÇIKLAMA

Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında dolaşan "daha büyük isimler geliyor" iddialarıyla ilgili de savcılığın görüşünü aktaran Kelkitlioğlu, şu ifadeleri paylaştı:

"Televizyonlarda konuşulan, sosyal medyada yayılmaya çalışılan algı operasyonu ile uğraşmayın. Bizim yaptıklarımızı izleyin, zaten görülüyor"

Soruşturmanın genişlemesinde etkin pişmanlıktan yararlananların etkisi olup olmadığı yönündeki soruya da Gürlek şöyle yanıt verdi:

"Evet, isimleri vermeyelim"

Kar İstanbul'un kapısında göründü: Meteoroloji 'kuvvetli' notuyla il il uyardı
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
Uzmanlar en iyi ikinci el aile otomobilini seçti:
2026 yılı asgari ücreti açıklandı! İşte yeni asgari ücret sonrası değişen ödeme ve ücretler...
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Koç Holding'den dev anlaşma: Rahmi Koç için 400 yıllık satın alım
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Son Dakika | 2026 yılı asgari ücreti belli oldu! Açlık sınırının altında kaldı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Türkiye
Datça'da içme suyu alarmı! Uyarı levhaları astılar
Datça'da içme suyu alarmı! Uyarı levhaları astılar
İstanbul'da sahte uyuşturucu testleri patlak vermiş! Rekor artış da açıklandı
İstanbul'da sahte uyuşturucu testleri patlak vermiş! Rekor artış da açıklandı
Mustafa Sandal'dan rekor kıran Hakan Fidan yorumu
Mustafa Sandal'dan rekor kıran Hakan Fidan yorumu