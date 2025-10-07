ABD Büyükelçisi'nden skandal poz: Hatay'ı Suriye toprağı gösteren harita önünde poz verdi

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, sosyal medya hesabından SDG lideri Mazlum Abdi ile çekildiği bir fotoğrafı paylaştı. Ancak fotoğrafın arka planında yer alan harita, kısa sürede büyük tepki topladı. SDG'nin sembol olarak kullandığı belirtilen sarı zemin üzerine işlenmiş haritada, Hatay'ın Suriye sınırları içinde gösterildiği görüldü.

Barrack'ın, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan bu harita önünde poz vermesi, diplomatik teamüllere aykırı ve provokatif bir hareket olarak değerlendirildi.

ŞAM'DA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNE KATILDI

Türkiye'de diplomatik krize yol açan bu fotoğrafın ardından Tom Barrack'ın bugün Şam'da kritik bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Barrack, SDG lideri Mazlum Abdi ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed El Şaraa ile bir araya gelerek, SDG ile Suriye ordusu arasında süregelen çatışmaları ele aldı.

Son dönemde Rakka, Deyrizor, Tişrin ve Halep'in Şeyh Maksud ile Eşrefiye mahallelerinde SDG ile Suriye yönetimi arasında yaşanan çatışmaların ardından, SDG heyetinin görüşmeler için Şam'a geldiği belirtildi.

SURİYE GENELİNDE ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmelerin sonunda, Suriye genelinde Suriye Ordusu ile SDG arasında çatışmaların durdurulması yönünde bir ateşkes kararı alındığı ilan edildi.

Görüşme sırasında Büyükelçi Barrack'ın, 10 Mart'ta Şam ve SDG arasında yapılan anlaşmaya atıfta bulunarak, SDG'nin tam olarak Şam hükümetine bağlanmasının önemini vurguladığı bildirildi.