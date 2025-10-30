96 kişi hayatını kaybetmişti: Adana'daki müteahhite rekor ceza

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı da yıkıldı. 96 kişinin yaşamını yitirdiği apartmanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, olay günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Alpargün'ün 900 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC’ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Mahkeme heyetine hakaret eden müteahhide soruşturma

Lefkoşa'da polise teslim olan Alpargün, KKTC ile yapılan görüşmelerin ardından Adana'ya getirilip, tutuklanandı.

865 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Müteahhit Hasan Alpargün yargılandığı dava kapsamında çıkarıldığı Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 17'si ağırlaştırılmış 62 kez müebbet ile toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı davasında yeniden karar açıklanacak: Ailelerden 'olası kast' talebi!

CEZADA İNDİRİM UYGULANMADI

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, cezayı hukuka aykırı bularak bozdu ve dosyayı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.

Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görülen duruşmada; mahkeme heyeti, Hasan Alpargün'ü "Olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yine aynı cezaya çarptırdı ve indirim uygulamadı.