94 yaşındaki babaannesini piknik tüpüyle öldürdü! Kan donduran torun cinayeti

94 yaşındaki babaannesini piknik tüpüyle öldürdü! Kan donduran torun cinayeti
Yayınlanma:
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 94 yaşındaki babaannesi Hanım Ayşe K.'yi piknik tüpüyle darbederek öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.

Denizli Acıpayam'da, babaannesini piknik tüpüyle darbederek öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.

Avşar Mahallesi'nde 94 yaşındaki Hanım Ayşe K'nin ölümünün ardından gözaltına alınan torunu O.K'nin (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan sorguda cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin ifadesinde "Gece saatlerinde eve alkollü şekilde gelmiştim. Babaannemle neden tartıştığımı bilmiyorum. Tüple kafasına vurduğumu hatırlıyorum. Ağır yaralandığını görüp korkunca 'merdivenden düştü' diye sağlık ekiplerine haber verdim. Çok pişmanım. Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu" dediği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Avşar Mahallesi'nde yaşayan O.K, dün sağlık ekiplerini arayarak, birlikte oturdukları evde babaannesi Hanım Ayşe K'yi hareketsiz halde bulduğunu iddia ederek yardım istemiş, yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Fatih Terim'in yeni adresi belli oldu
Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Türkiye
Memleket perperişan oluyor!
Memleket perperişan oluyor!
Yol verme kavgası kamerada: Aracından inip diğer sürücüye saldırdı!
Yol verme kavgası kamerada: Aracından inip diğer sürücüye saldırdı!
Tarihte ilk! Tekirdağ bölgesini tehdit ediyor
Tarihte ilk! Tekirdağ bölgesini tehdit ediyor