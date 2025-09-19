94 yaşındaki babaannesini piknik tüpüyle öldürdü! Kan donduran torun cinayeti

Denizli Acıpayam'da, babaannesini piknik tüpüyle darbederek öldürdüğünü itiraf eden zanlı tutuklandı.

Avşar Mahallesi'nde 94 yaşındaki Hanım Ayşe K'nin ölümünün ardından gözaltına alınan torunu O.K'nin (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından yapılan sorguda cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin ifadesinde "Gece saatlerinde eve alkollü şekilde gelmiştim. Babaannemle neden tartıştığımı bilmiyorum. Tüple kafasına vurduğumu hatırlıyorum. Ağır yaralandığını görüp korkunca 'merdivenden düştü' diye sağlık ekiplerine haber verdim. Çok pişmanım. Bir anlık öfkem kötü şeylere neden oldu" dediği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Avşar Mahallesi'nde yaşayan O.K, dün sağlık ekiplerini arayarak, birlikte oturdukları evde babaannesi Hanım Ayşe K'yi hareketsiz halde bulduğunu iddia ederek yardım istemiş, yaşlı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.